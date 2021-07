Passe sanitário: a medida de proteção dos franceses no feriado da Bastilha

Os franceses comemoram nesta quarta-feira, 14, o feriado nacional da Queda da Bastilha, prisão na região central de Paris atacada por uma revolta popular em 14 de julho de 1789.

Foi o estopim à Revolução Francesa, um dos principais marcos para o fim da monarquia absolutista na Europa e para o surgimento do Estado democrático de direito como o padrão nas economias mais avançadas do planeta.

Normalmente a data é celebrada com paradas militares pelas principais ruas e avenidas das cidades francesas — em Paris, a celebração é na famosa Champs-Elysées.

No ano passado, por causa da pandemia, o desfile de 14 de Julho foi cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Em vez disso, uma cerimônia mais restrita, sem público, celebrou o trabalho de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde em meio à crise sanitária.

Agora, os franceses preparam uma volta triunfal para a festa. O espetáculo na Champs-Elysées deve ter 4.300 soldados, 71 aviões, 25 helicópteros, 200 cavalos da Guarda Republicana, segundo informou o site francês The Local. O presidente Emmanuel Macron deve comparecer à cerimônia.

Ao menos 25.000 pessoas deverão comparecer à celebração em Paris, segundo a agência de notícias AFP. Os espectadores deverão ter em mãos uns "passe sanitário" com informações sobre a vacinação contra covid-19.

Além disso, precisarão ter em mãos um teste negativo para o vírus ou algum laudo médico comprovando a recuperação por infecção causada pelo vírus. Por fim, deverão usar máscaras durante todo o evento.

Uma das principais atrações do evento, os voos rasantes de aviões caças das Forças Armadas para formar as cores da bandeira francesa nos céus deverão ocorrer pela manhã no arco de La Défense, numa das pontas da Champs-Elysées.

Mais tarde, o mesmo local deveria sediar shows dos DJs Doppelgänger Brothers e Bob Sinclair, mas as atrações foram canceladas em meio à escalada de casos da covid-19 na região de Paris.

O espetáculo dos fogos de artifício, ponto alto da cerimônia, está de pé, segundo informaram autoridades de Paris no domingo. Para assisti-los, os espectadores deverão, claro, estar com passes sanitários em mãos.

