Kosovo aceita receber imigrantes deportados dos EUA por um ano, anuncia Albin Kurti

O Kosovo aceitou, "em resposta ao pedido de Washington", acolher até 50 cidadãos de outros países expulsos pelos Estados Unidos, anunciou o primeiro-ministro em exercício, Albin Kurti, nesta quarta-feira, 11.

Detalhes do acordo com os EUA

Em uma mensagem publicada no Facebook, Kurti esclareceu que o mecanismo terá duração de um ano, com a previsão de que os indivíduos a serem enviados ao Kosovo sejam selecionados "de uma lista proposta" pelos Estados Unidos, um "aliado fiel" do país balcânico.

O impacto da decisão para Kosovo

Essa decisão faz parte de um acordo diplomático entre os dois países e tem como objetivo estreitar ainda mais os laços entre Kosovo e os Estados Unidos, especialmente no contexto da migração e da segurança regional.

Kurti ressaltou que o Kosovo, apesar de sua pequena população, está disposto a colaborar com os aliados para atender a situações de necessidade humanitária.

Reações políticas e diplomáticas

O acordo pode gerar diferentes reações políticas, tanto em Kosovo quanto nos países de origem dos deportados.

O primeiro-ministro destacou que a decisão foi tomada com o intuito de cumprir compromissos internacionais, demonstrando a disposição de Kosovo em ser um parceiro confiável dos EUA no cenário global.