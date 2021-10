Parlamentar britânico é morto a facadas; motivação segue desconhecida

O parlamentar britânico David Amess faleceu nesta sexta-feira, 15, poucoapós ser esfaqueado em Essex, sudeste da Inglaterra e região que ele representava no Congresso.

Membro do Partido Conservador, o mesmo do premiê Boris Johnson, Amess se reunia nesta manhã com eleitores em uma igreja em Essex. Aos 69 anos, ele era parlamentar desde 1983.

Tenha acesso ilimitado às principais análises sobre o Brasil e o mundo. Assine a EXAME

A polícia foi chamada ao local nas primeiras horas da manhã (pelo horário de Brasília), ou cerca de meio-dia no horário do Reino Unido.

Amess não foi identificado como a vítima a princípio, mas a informação de que era ele o homem ferido foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian.

"Nós comparecemos e encontramos um homem ferido. Ele foi tratado pelos serviços de emergência, mas, infelizmente, morreu no local", disse a polícia em nota.

O responsável pelo crime entrou no local onde o parlamentar estava e o esfaqueou diversas vezes, segundo testemunhas.

A polícia diz que um homem de 25 anos foi preso. Ainda não se sabe o que teria levado ao ataque.

Amess é o segundo parlamentar a ser assassinado no Reino Unido em pouco mais de cinco anos.

Do outro lado do espectro político, a parlamentar Jo Cox, do Partido Trabalhista, à esquerda, também foi vítima de um ataque e morreu em 2016, somente um ano após ser eleita.

Após a morte de Amess, Brendan Cox, viúvo de Jo Cox, disse em postagem no Twitter que "atacar nossos parlamentares eleitos é um ataque à própria democracia". "Não há justificativa, não há desculpa. É o ápice da covardia", escreveu.