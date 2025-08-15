Paraguai e EUA firmam acordo de cooperação em segurança e imigração irregular

O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, se reuniu nesta quinta-feira, em Washington, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para assinar um memorando de entendimento entre os países. Segundo o jornal La Nación, o documento trata de migração irregular, aplicação de processos adequados na análise de pedidos de proteção e asilo e estabelece uma parceria em segurança pública, incluindo escritórios e treinamento do FBI no combate ao terrorismo.

"Este acordo é mais um passo na forte aliança e amizade que existe entre nossos países, governos e povos. Estamos formalizando nossa cooperação no combate à imigração irregular, que pode representar um problema de segurança nacional para ambas as nações", disse Rubio.

Ramírez Lezcano afirmou que a agenda bilateral também abrange segurança, comércio e investimentos, e se baseia em princípios como democracia, direitos humanos e Estado de Direito. O encontro contou ainda com a presença do subsecretário de Segurança Nacional dos EUA, Troy Edgar.

Base militar apoiada pelo FBI na Tríplice Fronteira

O subsecretário americano classificou o Paraguai como “um grande aliado” no fortalecimento da segurança fronteiriça” e afirmou que a assinatura do memorando é “um grande passo” nessa direção. Segundo ele, o sistema de asilo dos EUA foi usado de forma abusiva no passado, e o novo acordo contribui para a segurança nacional ao garantir processos adequados de análise.

O ministro do Interior do Paraguai, Enrique Riera, também destacou a importância da cooperação com Washington na área de segurança. Em entrevista à CNN, informou que o país terá um centro antiterrorista, com 15 policiais treinados pelo FBI e base instalada no lado paraguaio da Tríplice Fronteira.

"O Paraguai terá um centro antiterrorista com apoio do FBI. Nós declaramos o Hezbollah como uma organização terrorista, e não somente os homens armados, como todos os membros do partido", afirmou Riera.

A medida confirma promessa feita pelo ministro em maio de 2024, quando destacou a "significativa cooperação internacional" e anunciou que o FBI em breve estabeleceria bases de treinamento e escritórios pelo país.

Em maio, a gestão do então presidente Donald Trump ofereceu uma recompensa de até US$ 10 milhões (R$ 54 milhões, na cotação atual) por informações que ajudassem a identificar e desarticular as redes financeiras do Hezbollah na região de fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai — área considerada estratégica para o grupo.

Segundo Riera, o novo centro antiterrorista também terá como alvo organizações criminosas. — O terrorismo e o crime organizado estão ligados; um financia o outro — afirmou.