Paquistão fortalece poder aéreo com novos helicópteros de ataque de fabricação chinesa

O Exército do Paquistão incorporou, neste sábado, 2, formalmente à sua aviação o helicóptero de ataque Z-10ME, de fabricação chinesa, uma aeronave de última geração, projetada para operações de precisão em qualquer condição climática, um movimento que destaca a cooperação em defesa entre Islamabad e Pequim.

A incorporação das novas aeronaves foi presidida pelo chefe do Estado-Maior do Exército, o marechal Syed Asim Munir, durante uma visita à guarnição de Multan, conforme informado hoje pelo escritório de comunicação do Exército (ISPR).

O Z-10ME é um helicóptero de ataque de última geração, capaz de realizar operações de precisão tanto de dia quanto de noite e em qualquer condição climática.

"Equipado com sistemas de radar avançados e suítes de guerra eletrônica de ponta, o Z-10ME aprimora significativamente a capacidade do Exército para enfrentar diversas ameaças aéreas e terrestres", destacou o comunicado.

Durante uma demonstração de tiro real no campo de Muzaffargarh, Munir elogiou o "moral e o profissionalismo excepcionais" das tropas e afirmou que a nova aquisição reforça a "firme determinação do Exército de manter uma vantagem decisiva diante da natureza mutável da guerra".

Em um encontro com membros da sociedade civil, o chefe do Exército também reafirmou o "compromisso inabalável das Forças Armadas em salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial" do Paquistão.

A incorporação desse potente sistema de fabricação chinesa faz parte do esforço de modernização das forças armadas do Paquistão e é vista como uma resposta à reestruturação militar de seu histórico rival, a Índia, que, por sua vez, se aproximou de fornecedores ocidentais como Estados Unidos e França.