Papa Francisco teve 'noite tranquila', diz Vaticano

O Papa Francisco teve uma “noite tranquila” no hospital, disse o Vaticano na manhã deste domingo, 23, após anunciar que ele sofreu uma crise respiratória asmática prolongada no sábado. O Pontífice, de 88 anos, precisou receber transfusão de sangue e oxigênio em altas taxas.

No sábado, 22, exames de sangue revelaram que Francisco apresentava plaquetopenia, ou seja, uma diminuição do número de plaquetas no sangue, associada a uma anemia. Por conta disso, foi necessário realizar a transfusão sanguínea.

Infecção e pneumonia agravam estado de saúde

O Papa está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, após uma sequência de problemas respiratórios, evidenciados inclusive em eventos públicos. Na última segunda-feira, os médicos diagnosticaram uma infecção polibacteriana e, na quarta-feira, uma pneumonia nos dois pulmões, o que demandou um tratamento mais intensivo devido à sua “condição clínica complexa”.

A declaração do Vaticano no sábado afirmou que o “Santo Padre continua alerta e passou o dia em uma poltrona, embora com mais dor do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado.”

Um dos médicos responsáveis pelo tratamento informou, em coletiva na sexta-feira, que o Papa terá de permanecer no hospital pelo menos durante toda a próxima semana.

Pontífice está fora de perigo?

“O Papa está fora de perigo? Não. É uma infecção importante, com tantos micróbios, em um senhor de 88 anos”, explicou o médico Sergio Alfieri, em coletiva de imprensa no hospital Gemelli. “Mas se a pergunta é ‘ele está em perigo de vida?’, a resposta é ‘não’.”

Os médicos acrescentaram que não há evidências de sepse, embora essa seja a principal preocupação da equipe. A sepse é uma complicação grave de infecções que pode levar à falência de órgãos e até à morte.

Fiéis se reúnem para orações

Na diocese de Roma, dezenas de católicos se reuniram em frente ao hospital no sábado para rezar o rosário pela recuperação do Papa Francisco. O encontro, convocado pelo cardeal Baldassare Reina, foi transmitido pelo canal de televisão católico Eternal Word Television Network.