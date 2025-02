Em mensagem escrita, Papa Francisco reafirma confiança em tratamento e pede orações pela paz

O Papa Francisco reafirmou sua confiança no tratamento médico que vem recebendo, enquanto segue internado há dez dias no Hospital Gemelli, em Roma.

Em mensagem divulgada neste domingo, 25, no lugar de sua tradicional oração do Angelus, o pontífice de 88 anos agradeceu o apoio recebido e destacou a importância do descanso para sua recuperação.

"Estou confiante na minha hospitalização, seguindo com o tratamento necessário – e o descanso também faz parte da terapia!", afirmou o Papa no comunicado.

O Vaticano confirmou que ele segue recebendo oxigênio por meio de um tubo nasal, após um agravamento no quadro de bronquite, que evoluiu para pneumonia dupla.

Segundo fontes da Santa Sé, ouvidas pela AFP, a mensagem pode ter sido escrita antes de um ataque respiratório sofrido no sábado, 24, que deixou sua condição mais delicada.

Pedido de orações e apelo pela paz

Mesmo em meio às complicações de saúde, Francisco não deixou de mencionar os conflitos globais. Em sua mensagem, ele pediu orações pelo fim da guerra na Ucrânia, que completa três anos na segunda-feira, 24.

O pontífice classificou a data como uma "ocasião dolorosa e vergonhosa para toda a humanidade" e reafirmou sua solidariedade ao povo ucraniano. Além disso, ampliou seu apelo por paz para outras regiões em crise, como Palestina, Israel, Sudão, Myanmar e Kivu, na República Democrática do Congo.

"Peço que lembremos as vítimas de todos os conflitos armados e rezemos pelo dom da paz", escreveu.

Esta é a segunda semana consecutiva em que o Papa não aparece na tradicional saudação dominical da Praça de São Pedro. Seu estado de saúde continua sendo acompanhado de perto, enquanto fiéis e líderes religiosos ao redor do mundo seguem em oração por sua recuperação.