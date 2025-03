Papa Francisco deixará o hospital no domingo, informa equipe médica

O Papa Francisco receberá neste domingo, 23, alta do Hospital Gemelli, em Roma, após 37 dias internado devido a uma infecção respiratória, anunciou neste sábado a equipe médica que o atende.

Em coletiva de imprensa, a equipe disse que Francisco precisará ficar em repouso dentro do Vaticano por pelo menos dois meses e ainda sob cuidados médicos. Os médicos afirmam que o Papa teve uma "alta hospitalar protegida".

"O Santo Padre está melhorando, portando esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais", disse um dos médicos.

Com 88 anos, Francisco poderá voltar a trabalhar e está completamente curado da pneumonia dupla, segundo os médicos, mas terá que viver em um estilo "mais calmo". A orientação é que o pontífice evite encontros frequentes com pessoas para evitar contato com novos vírus e atividades de esforço

A equipe afirmou que voz do Papa está afetada por conta do longo período da utilização de auxílio de oxigênio de alto fluxo. Segundo os médicos, a recuperação acontecerá aos poucos, mas não estimaram um prazo.

"O papa foi um paciente exemplar. Ouviu nossas sugestões. Então nós concordamos (com a alta) quando achamos que era um momento certo, e o Santo Padre concordou", disseram os médicos.

O anúncio da alta hospitalar no domingo ocorre depois que o Vaticano confirmou nos últimos dias melhorias na saúde do Pontífice, internado para tratar uma pneumonia nos dois pulmões desde 14 de fevereiro.

Mais cedo, o Vaticano anunciou o pontífice cumprimentará o público e lhe dará sua bênção no domingo, da janela do Hospital Gemelli, em Roma. Esta será a primeira aparição pública de Francisco desde a internação.

Francisco, 88 anos, não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. Desde então, ele perdeu o evento por cinco semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição em março de 2013.

O Angelus é normalmente pronunciado publicamente todo domingo ao meio-dia pelo Papa, de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, onde os fiéis se reúnem para vê-lo e ouvi-lo.

Internação do Papa Francisco

O Papa argentino está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia em ambos os pulmões. Após uma série de crises respiratórias, a respiração de Francisco apresentou melhora na última semana, e o Vaticano declarou na segunda-feira que ele estava passando "breves momentos" sem necessidade de oxigênio suplementar.

Durante o dia, ele ainda utiliza uma cânula nasal para receber oxigênio de alto fluxo, mas os médicos estão reduzindo essa necessidade gradualmente.

Até esta semana, Francisco vinha utilizando uma máscara de oxigênio, mas na terça-feira o Vaticano informou que, pela primeira vez, ele conseguiu ficar sem ela. Francisco é propenso a doenças respiratórias e, na juventude, teve parte de um pulmão removido.

Apesar da recente melhora, a Santa Sé ainda não divulgou quando o papa poderá receber alta. No fim de semana, o Vaticano informou que ele ainda precisa continuar recebendo tratamentos no hospital.