Saiba o que é Angelus, oração tradicional no Vaticano, que marcará retorno de Papa Francisco

Neste domingo, depois de receber alta, o Papa Francisco irá saudar o público pessoalmente ao final do Angelus, na Praça de São Pedro. O evento, uma tradicional oração da Igreja Católica, acontece todos os domingos e tem até transmissão. O ritual costuma reunir milhares de pessoas, e acontece ao meio dia.

O Angelus é uma antiga tradição da Igreja Católica e também é chamada de "oração da paz", pois tem o objetivo de honrar a "encarnação do salvador" que colocou os fundamentos da paz entre Deus e os homens. O Angelus é normalmente proferido pelo Papa de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, onde os fiéis geralmente se reúnem para vê-lo e ouvi-lo.

A origem da oração, porém, não é clara. Há versões que apontam que tenha nascido no século 13 na Alemanha, no início do século XIII. Outra hipótese é que tenha sido criada pelo papa Gregório IX, por volta de 1241. Há ainda a versão de que o rei Luis XI, da França, que começou com a tradição de rezar o Angelus três vezes por dia, no século XV.

A oração é sempre acompanhada pelo badalar dos sinos. Foi o Papa Paulo VI, na década de 60, que oficializou a obrigação de recitar o Angelus diariamente. Já o papa João Paulo II, seu sucessor, deu ainda mais importância ao Angelus, criando o ritual de encontro com todos os fieis na Praça de São Pedro.

O Papa Francisco não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. Desde então, ele perdeu cinco semanas consecutivas, algo inédito desde sua eleição em março de 2013.

"O Papa Francisco planeja cumprimentar e dar uma bênção do hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final (da oração semanal do Angelus), que, como nas últimas semanas, será publicada por escrito", disse a assessoria de imprensa da Santa Sé.

A alta do Papa Francisco

Neste domingo, o plano anunciado pelo Vaticano é de que o Papa Francisco fará uma saudação ao público, ao final do Angelus, assim que receber alta, da janela do Hospital Gemelli. Ele, que tem 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro, devido q um quadro de bronquite que, posteriormente, evoluiu para uma pneumonia em ambos os pulmões.

De acordo com os médicos, Francisco passará “pelo menos dois meses” se recuperando de casa.

"Amanhã, o Papa retornará à residência de Santa Marta", onde o Pontífice de 88 anos costuma residir, disse o Dr. Sergio Alfieri na coletiva, acrescentando que ele terá que se submeter a “uma longa convalescença” de “pelo menos dois meses”.

Evolução do quadro

O anúncio ocorre depois de o Vaticano vir relatando uma melhora gradual na saúde do Pontífice desde o início do mês. O primeiro sinal foi a mudança do seu prognóstico, em 10 de março, que antes era classificado como reservado, ou seja, quando não é possível prever a recuperação do paciente. Até o início desta semana, Francisco vinha utilizando uma máscara de oxigênio, mas na terça-feira o Vaticano informou que, pela primeira vez, ele conseguiu ficar sem ela. Na quarta-feira, o Papa deixou de utilizar a máscara, segundo a Santa Sé.

Durante o dia, ele ainda utiliza uma cânula nasal para receber oxigênio de alto fluxo, mas os médicos estão reduzindo essa necessidade gradualmente. Francisco é propenso a doenças respiratórias e, na juventude, teve parte de um pulmão removido.

Ao longo da sua internação, o estado de saúde do Papa passou por altos e baixos, com episódios de insuficiência respiratória aguda e broncoespasmo (contração repentina dos brônquios que dificulta a passagem de ar para os pulmões) que exigiram o uso de terapias como ventilação mecânica não invasiva.

Oração do Angelus

O anúncio da alta foi feito horas depois que o Vaticano informou que Francisco acenará e dará sua bênção no domingo de uma janela do hospital Gemelli, em Roma, marcando sua primeira aparição pública desde sua hospitalização em 14 de fevereiro.

Páscoa

Em outro sinal de melhora, o Vaticano anunciou neste sábado que o Papa criou a nova diocese de Caazapa, no Paraguai, e nomeou Dom Marcelo Benitez Martinez como seu primeiro bispo.

A nova diocese, anunciada pelo Vaticano enquanto o papa permanece no hospital Gemelli de Roma, foi separada da de Villarrica del Espiritu Santo. Seu novo bispo era até agora o vigário para o Paraguai da Província da Assunção da Santíssima Virgem, disse a Santa Sé em um comunicado.

Em 26 de fevereiro, quando sua condição era “crítica”, o Papa autorizou, de seu leito hospitalar, a canonização do “médico dos pobres” José Gregorio Hernández, que se tornará o primeiro santo da Venezuela, provocando júbilo e esperança entre os paroquianos que organizaram correntes de oração em todo o mundo para sua rápida recuperação.