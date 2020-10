Padre ortodoxo é baleado em ataque em Lyon, na França

Um padre ortodoxo grego foi baleado e ferido neste sábado em uma igreja no centro da cidade francesa de Lyon, na França, por um agressor que fugiu na sequência, disseram uma fonte da polícia e uma testemunha à agência Reuters.

O padre foi baleado duas vezes por volta das 16h (11h, horário de Brasília) ao fechar a igreja, e recebeu tratamento no local, disse a fonte.

Testemunhas disseram que era uma igreja Ortodoxa Grega. A polícia isolou imediatamente a área.

#BREAKING: A Priest was shot at a Greek Orthodox church in Lyon, #France, at about 4 p.m. The priest is fighting for his life at a local hospital. Attacker is on the run, a spokesperson for the national police said. Massive manhunt launched by French cops. pic.twitter.com/0Dm5EhGQTt

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 31, 2020