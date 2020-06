Os países mais pacíficos do mundo em 2020

O mundo está menos pacífico em 2020 do que estava nos anos anteriores. Apesar do cenário sombrio, 81 países registraram desempenhos melhores. Nesse sentido, a Europa se destaca como a região mais pacífica, onde estão 13 dos 20 países mais estáveis.

É o que mostrou a 14ª edição do Índice Global da Paz, estudo anual produzido pelo Instituto para Economia e a Paz que foi divulgado nesta quarta-feira, 10.

O estudo avaliou a situação em 163 países e territórios em três categorias: segurança, conflito doméstico ou envolvimento em conflito internacional, militarização. A partir da pontuação obtida em cada um destas categorias, a pesquisa montou o ranking que permite saber quais são os países mais pacíficos do mundo. Quanto mais próximo de mil for a pontuação de um local, mais pacífico ele é.

Na atual edição, não há grandes surpresas no topo na comparação com o ranking dos países mais pacíficos de 2019. As dez primeiras posições são de países europeus e desenvolvidos. O destaque fica por conta da Islândia, que está na primeira posição, um posto que ocupa desde 2008.

Veja abaixo o ranking dos países mais pacíficos do mundo, segundo o Índice Global da Paz.

1º Islândia – 1.078

2º Nova Zelândia – 1.198

3º Portugal – 1.247

4º Áustria – 1.275

5º Dinamarca – 1.275

6º Canadá – 1.298

7º Singapura – 1.321

8º República Tcheca – 1.337

9º Japão – 1.360

10º Suíça – 1.366