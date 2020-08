Os americanos estão ficando endividados com aulas virtuais

Uma proporção significativa dos pais cujos filhos estão fazendo aulas à distância devido ao covid-19 vai se endividar devido a maiores gastos com alimentação e material escolar nos Estados Unidos, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira, 18.

Os Estados Unidos são o país mais atingido no mundo pela pandemia do coronavírus, com mais de 5 milhões de casos, e muitas escolas estão oferecendo aulas online para evitar infecções.

Um relatório da empresa de finanças pessoais Credit Karma mostrou que 33% ou mais de 1.000 pais cujos filhos estavam pelo menos parcialmente em casa em julho disseram não se sentirem financeiramente preparados para enfrentar despesas associadas à educação à distância.

Um quarto disse que se endividou para pagar essas despesas extraordinárias e 12% dizem que esperam fazer o mesmo até o final do ano.

Daqueles que se endividaram, 38% disseram que buscaram crédito para “materiais de ensino que as crianças normalmente obtêm nas escolas, como livros, canetas, software de ensino ou laptops/tablets”.

Outros 32% disseram que não tinham escolha a não ser se endividar para comprar material escolar, enquanto 27% disseram que têm que cuidar do café da manhã ou lanche que seus filhos normalmente recebem nas escolas.

Isso aconteceu apesar do fato de 67% dos entrevistados receberem ou esperarem receber ajuda das escolas de seu distrito.

O Congresso americano negocia ajuda adicional aos prejudicados pela pandemia, depois que um programa de assistência de 2,2 trilhões de dólares aprovado em março expirou.