Surto de sarampo e rubéola em Bangladesh mata 100 crianças em um mês

Bangladesh iniciou, neste domingo, 5, uma campanha de vacinação de emergência em conjunto com a Unicef e a Organização Mundial da Saúde (OMS) após mais de 100 crianças perderem as vidas em meio a um surto de sarampo e rubéola desde o dia 15 de março, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país.

Desde março, mais de 900 casos foram confirmados – um aumento preocupante em comparação ao ano passado, quando apenas 125 casos foram confirmados no ano todo. O número de suspeitas é ainda maior: mais de 7.500 casos não confirmados. O último pico notável em suspeitas ocorreu em 2005, quando a cifra era de 25.934, segundo dados da OMS, e os números vinham caindo consistentemente desde então.

"As vacinas são fundamentais para a sobrevivência infantil", disse Rana Flowers, representante da Unicef ​​em Bangladesh, em um comunicado no domingo, acrescentando que o atual surto de sarampo está "colocando milhares de crianças, especialmente as mais novas e vulneráveis, em sério risco".

Por que Bangladesh vive um surto de sarampo?

Casos tanto de sarampo quanto de rubéola pelo mundo vêm caindo drasticamente, e Bangladesh, por sua vez, há muito vacina crianças contra essas doenças altamente contagiosas a partir dos nove meses de idade.

O novo surto, todavia, afeta desproporcionalmente bebês ainda abaixo dessa faixa etária. As infecções dessas crianças extremamente jovens “que ainda não são elegíveis para a vacina rotineira são especialmente alarmantes", continua Flowers. O sarampo é facilmente transmissível por meio de tosses e espirros, com potencial para causar um efeito em cascata devastador.

Além das vacinas infantis rotineiras, o país também conduz campanhas de vacinação especial a cada quatro anos, mas não houve campanhas novas desde 2020, originalmente devido à Covid e, mais tarde, aos intensos protestos que culminaram na queda da então primeira-ministra Sheikh Hasina. A situação política impactou drasticamente o funcionamento básico do sistema de saúde do país, com muitos culpando o governo interino pela falta de vacinas e pelo novo surto.

Todavia, ressurgências do sarampo “são tipicamente o resultado de erros acumulados ao invés de um único fator”, disse a Unicef em um comunicado. “Bangladesh tem uma forte história de alta imunização, mas até mesmo pequenas interrupções [nos programas normais de vacinação] podem resultar no acúmulo gradual de falhas imunológicas ao longo do tempo”, apontou a Unicef.

Soluções

Para abordar o surto, Bangladesh está conduzindo uma campanha de vacinação de emergência em conjunto com a Unicef, a OMS e a organização de vacinação Gavi, conhecida como a Aliança das Vacinas, que age como um importante financiador da campanha.

Ao todo, a campanha mira a imunização de mais de um milhão de crianças entre seis meses e cinco anos de idade em mais de 30 upazilas, um tipo de unidade administrativa em Bangladesh funcionando como uma subdivisão de um distrito, em 18 distritos de alto risco no país. A campanha prioriza a vacinação de crianças que perderam a sua chance de imunização rotineira e que, portanto, são mais vulneráveis a casos graves e complicações.

“Ao priorizar a vacinação de crianças de 6 a 59 meses em áreas de alto risco, seguida de uma expansão em todo o país, esta campanha ajudará a prevenir mais perdas trágicas de vidas jovens e a reduzir as lacunas de imunidade que impulsionam o surto. A vacina contra sarampo e rubéola é segura, eficaz e já protegeu bilhões de crianças em todo o mundo – é a nossa defesa mais forte contra essa doença de rápida disseminação”, diz o Dr. Ahmed Jamsheed Mohammed, o representante da OMS em Bangladesh, em um comunicado da UNICEF.

“A OMS insta todos os pais e responsáveis ​​a levarem seus filhos ao centro de vacinação mais próximo e permanece comprometida em apoiar o Governo e seus parceiros para salvaguardar a saúde de todas as crianças em Bangladesh”, acrescentou.