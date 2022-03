ONU amplia ajuda à Ucrânia e faz apelo por US$ 1,7 bi

Agências da ONU lançaram nesta terça-feira um apelo de emergência para responder às crescentes necessidades humanitárias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, pedindo 1,7 bilhão de dólares para ajudar as pessoas que fugiram e as que ainda estão no país.

"A crise ficou muito feia muito rápido", disse Martin Griffiths, subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Assistência de Emergência, a jornalistas em uma entrevista coletiva em Genebra. Ele pediu compaixão para corresponder à escala da crise.

Filippo Grandi, alto comissário da ONU para Refugiados, disse no mesmo briefing que mais 150 mil pessoas fugiram do país nas últimas 24 horas, elevando o número total de refugiados para cerca de 677 mil.