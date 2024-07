Ônibus cai em penhasco e deixa ao menos 21 mortos no Peru

Pelo menos 21 pessoas morreram e 20 ficaram feridas devido à queda de um ônibus em um abismo no sul do Peru, informou a polícia nesta terça-feira. O veículo, com mais de 40 ocupantes, estava indo de Lima para a região andina de Ayacucho, quando caiu em um precipício de cerca de 200 metros.

"A informação que temos é que haveria 21 falecidos" no acidente, disse à rádio RPP o coronel Jhonny Valderrama, chefe da Divisão de Proteção de Estradas da polícia.

Vinte passageiros sofreram lesões e foram "transferidos para hospitais da região", acrescentou o oficial. A área onde ocorreu o acidente é cercada por abismos e tem baixa visibilidade devido à neblina. Várias brigadas da polícia e bombeiros estão atendendo a emergência.

"Esta zona geográfica de Ayacucho é muito difícil para os trabalhos de resgate", comentou o coronel Valderrama.

As autoridades não identificaram as prováveis causas do acidente. Segundo o Ministério dos Transportes, o veículo passou por dois postos de controle e tinha autorização para transportar passageiros.

Alta acidentalidade

Na mesma estrada onde o veículo se acidentou esta madrugada, e que conecta a costa com o sul andino do Peru, morreram em maio 17 passageiros de um ônibus.

"Gostaria de expressar minhas sinceras condolências às famílias que hoje perderam seus entes queridos em um acidente trágico", disse aos jornalistas o ministro dos Transportes, Raúl Pérez.

No Peru, a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito foi de 14 pessoas por 100.000 habitantes em 2019, em comparação com a média de 17 vítimas por 100.000 nas Américas, segundo o Banco Mundial.

Entre 2021 e 2023, houve uma média anual de 3.000 mortes nas estradas, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária do Ministério dos Transportes (ONSV).

As autoridades relacionam a alta acidentalidade a três causas principais: imprudência ao volante, excesso de velocidade e embriaguez.

Em 2023, foram oficialmente registrados 87.172 acidentes, resultando em 3.316 mortes, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Os esforços das autoridades para melhorar a fiscalização conseguiram reduzir a taxa para 9,5 mortes por cada 100.000 habitantes em 2023, mas a carnificina nas estradas continua.