O voto é obrigatório nos Estados Unidos? Entenda o processo

Nos Estados Unidos, o voto é um direito protegido pela Constituição, mas não uma obrigação. Embora a Lei dos Direitos de Voto e várias emendas constitucionais tenham expandido e fortalecido o acesso ao voto, não existem leis que forcem os cidadãos americanos a participar de eleições, segundo informações do Governo dos Estados Unidos.

A regulamentação do processo eleitoral é de responsabilidade de cada estado. Dessa forma, os estados definem suas próprias regras quanto à necessidade de apresentação de documentos de identidade para votação presencial.

Enquanto alguns estados exigem identificação com foto, como carteira de motorista, outros podem aceitar comprovantes de residência ou cartão de segurança social. Mesmo aqueles eleitores que não têm os documentos solicitados em mãos ainda podem votar por meio de cédulas provisórias, que são contadas após a verificação da elegibilidade do votante.

O sistema de votação nos Estados Unidos ainda oferece uma série de proteções para garantir que o acesso ao voto seja o mais amplo possível. A Lei de Direitos de Voto de 1965, a eliminação de barreiras econômicas, como os impostos sobre o voto, e leis que facilitam o processo de registro eleitoral são alguns dos marcos que visam tornar o processo mais inclusivo. As mudanças mais recentes incluem adaptações para garantir a acessibilidade de eleitores com deficiência e o fornecimento de materiais eleitorais em outros idiomas.

As eleições de 2024

A eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro e segue altamente disputada. De um lado, a atual vice-presidente Kamala Harris representa o Partido Democrata, tentando manter a continuidade das políticas de Joe Biden, com foco em temas como saúde pública, sustentabilidade e combate às desigualdades sociais.

Do outro, o ex-presidente Donald Trump, que busca voltar ao cargo pelo Partido Republicano, tem centrado sua campanha em promessas de maior rigor nas políticas de imigração e na redução da intervenção federal.

A disputa é especialmente intensa nos estados-pêndulo, onde cada voto antecipado pode definir o resultado final. Com milhões de votos já contabilizados, a expectativa é de que esta eleição atraia uma participação recorde, refletindo a polarização e a importância de cada voto no cenário atual.

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

Como funciona a eleição nos EUA?