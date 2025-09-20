O que se sabe sobre a provável herdeira de Kim Jong Un na Coreia do Norte — até seu nome é mistério

Uma jovem ainda desconhecida, entre 12 e 13 anos, pode se tornar a próxima líder da Coreia do Norte. Kim Ju Ae, como se acredita ser chamada a filha do líder norte-coreano Kim Jong Um, voltou aos centros das atenções após acompanhar o pai a uma viagem de alto nível à China.

A herdeira, que segundo a Associated Press deve estar no começo da adolescência e se assemelha à mãe, teve a sua primeira viagem conhecida ao exterior em meio a um grande encontro de líderes mundiais.

A mídia norte-coreana divulgou imagens que mostram Ju Ae próxima ao pai e de Choe Son Hui, ministro de relações exteriores da nação asiática. Eles desembarcavam de um trem em Pequim, em aplausos, enquanto as autoridades da Embaixada da Coreia do Norte em Pequim reverenciavam Kim Jong Un.

Ela também foi vista de pé, próxima ao pai, enquanto ele estava sentado com autoridades em uma sala de reuniões dentro do trem.

De acordo com a agência de espionagem da Coreia do Sul, a viagem consolidou o status da adolescente como provável herdeira da liderança norte-coreana.

O serviço de inteligência da Coreia do Sul ainda afirmou que Kim Jong Um pode ter levado a filha para a China para que ela adquirir experiências no exterior, uma etapa para consolidar seu status como a possível líder da Coreia do Norte. A aparição na China e no jornal estatal norte-coreano são, segundo o serviço, provas dessa preparação de Jun Ae como herdeira do poder.

Incerteza sobre a herdeira norte-coreana

Apesar das discussões, seu nome e idade não são uma certeza, já que a mídia norte-coreana usa termos como “filha respeitada” e “a mais amada” de Kim Jong Um, sem citar seu nome. A única informação sobre seu possível nome é de um relato de Dennis Rodman, ex-campeão da Liga Americana de Basquete, que alega ter segurado a filha do líder Kim durante uma viagem a Pyongyang em 2013.

Imagem de Kim Jong Un e Kim Jun Ae, possível nome da herdeira da Coreia do Norte (Anthony WALLACE/AFP)

A informação do seu nascimento deriva das autoridades de espionagem sul-coreanas, que acreditam que ela nasceu em 2013. Segundo a AP, uma fonte sul-coreana apurou que Kim Jong Um e sua esposa, Ri Sol Ju, também têm um filho mais velho e um terceiro filho mais novo, cujo sexo não se sabe.

Kim Jun Ae foi vista em público pela primeira vez em 2022, durante um teste do lançamento de míssil balístico intercontinental. Fotos da mídia estatal mostraram a jovem vestindo um jaleco branco e sapatos vermelhos, enquanto caminhava de mãos dadas com o pai.

Outras aparições públicas incluem desfiles militares, lançamentos navais, reuniões sobre projetos econômicos e eventos culturais, como a inauguração de um resort de praia.

Primeira líder mulher na Coreia do Norte?

Especialistas ouvidos pela Associated Press, no entanto, questionam se Kim Jun Ae seria a principal cotada para assumir a liderança da Coreia do Norte.

Especialistas questionam se herança masculina abre caminho para que Kim Jun Ae assuma o poder da Coreia do Norte

Dois dos principais motivos são a hierarquia de poder masculina no país e a pouca idade da jovem. Segundo o serviço de inteligência da Coreia do Sul, Kim Jong Un não apresenta problemas graves de saúde nem enfrentou dificuldades recentes nas atividades oficiais na China.

Desde 1948, quando foi fundada, a Coreia do Norte só foi governada por homens: o pai de Kim Jong Um, Kim Jong Il, e o avô, Kim Il Sung. Após o falecimento de Jong Il, Jong Un herdou o poder, em 2011.