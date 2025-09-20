Mundo

O que se sabe sobre a provável herdeira de Kim Jong Un na Coreia do Norte — até seu nome é mistério

Jovem entre 12 e 13 anos tem acompanhado o pai em viagens de alto nível, mas especialistas questionam se histórico masculino do país e pouca idade permitiriam que ela assuma

Especialistas questionam se herança masculina abre caminho para que Kim Jun Ae assuma o poder da Coreia do Norte (AFP/AFP Photo)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14h07.

Última atualização em 20 de setembro de 2025 às 14h13.

Uma jovem ainda desconhecida, entre 12 e 13 anos, pode se tornar a próxima líder da Coreia do Norte. Kim Ju Ae, como se acredita ser chamada a filha do líder norte-coreano Kim Jong Um, voltou aos centros das atenções após acompanhar o pai a uma viagem de alto nível à China.

A herdeira, que segundo a Associated Press deve estar no começo da adolescência e se assemelha à mãe, teve a sua primeira viagem conhecida ao exterior em meio a um grande encontro de líderes mundiais.

A mídia norte-coreana divulgou imagens que mostram Ju Ae próxima ao pai e de Choe Son Hui, ministro de relações exteriores da nação asiática. Eles desembarcavam de um trem em Pequim, em aplausos, enquanto as autoridades da Embaixada da Coreia do Norte em Pequim reverenciavam Kim Jong Un.

Ela também foi vista de pé, próxima ao pai, enquanto ele estava sentado com autoridades em uma sala de reuniões dentro do trem.

De acordo com a agência de espionagem da Coreia do Sul, a viagem consolidou o status da adolescente como provável herdeira da liderança norte-coreana.

O serviço de inteligência da Coreia do Sul ainda afirmou que Kim Jong Um pode ter levado a filha para a China para que ela adquirir experiências no exterior, uma etapa para consolidar seu status como a possível líder da Coreia do Norte. A aparição na China e no jornal estatal norte-coreano são, segundo o serviço, provas dessa preparação de Jun Ae como herdeira do poder.

Incerteza sobre a herdeira norte-coreana

Apesar das discussões, seu nome e idade não são uma certeza, já que a mídia norte-coreana usa termos como “filha respeitada” e “a mais amada” de Kim Jong Um, sem citar seu nome. A única informação sobre seu possível nome é de um relato de Dennis Rodman, ex-campeão da Liga Americana de Basquete, que alega ter segurado a filha do líder Kim durante uma viagem a Pyongyang em 2013.

Imagem de Kim Jong Un e Kim Jun Ae, possível nome da herdeira da Coreia do Norte (Anthony WALLACE/AFP)

A informação do seu nascimento deriva das autoridades de espionagem sul-coreanas, que acreditam que ela nasceu em 2013. Segundo a AP, uma fonte sul-coreana apurou que Kim Jong Um e sua esposa, Ri Sol Ju, também têm um filho mais velho e um terceiro filho mais novo, cujo sexo não se sabe.

Kim Jun Ae foi vista em público pela primeira vez em 2022, durante um teste do lançamento de míssil balístico intercontinental. Fotos da mídia estatal mostraram a jovem vestindo um jaleco branco e sapatos vermelhos, enquanto caminhava de mãos dadas com o pai.

Outras aparições públicas incluem desfiles militares, lançamentos navais, reuniões sobre projetos econômicos e eventos culturais, como a inauguração de um resort de praia.

Primeira líder mulher na Coreia do Norte?

Especialistas ouvidos pela Associated Press, no entanto, questionam se Kim Jun Ae seria a principal cotada para assumir a liderança da Coreia do Norte.

Dois dos principais motivos são a hierarquia de poder masculina no país e a pouca idade da jovem. Segundo o serviço de inteligência da Coreia do Sul, Kim Jong Un não apresenta problemas graves de saúde nem enfrentou dificuldades recentes nas atividades oficiais na China.

Desde 1948, quando foi fundada, a Coreia do Norte só foi governada por homens: o pai de Kim Jong Um, Kim Jong Il, e o avô, Kim Il Sung. Após o falecimento de Jong Il, Jong Un herdou o poder, em 2011.

  • NORTH KOREA - 2008: Propaganda Poster With Kim Il Sung in North Korea - A very famous poster that can be seen everywhere around the country with former President Kim Il Sung, aka the Eternal Sun. As the leader of North Korea from its founding in early 1948 until his death, when he was succeeded by his son Kim Jong-il. He was also the General Secretary of the Workers Party of Korea. He is designated in the constitution as the country's Eternal President. (Photo by Eric LAFFORGUE/Gamma-Rapho via Getty Images)

    1/8 NORTH KOREA - 2008: Propaganda Poster With Kim Il Sung in North Korea - A very famous poster that can be seen everywhere around the country with former President Kim Il Sung, aka the Eternal Sun. As the leader of North Korea from its founding in early 1948 until his death, when he was succeeded by his son Kim Jong-il. He was also the General Secretary of the Workers Party of Korea. He is designated in the constitution as the country's Eternal President. (Photo by Eric LAFFORGUE/Gamma-Rapho via Getty Images) (O avô de Kim Jong-un, chamado Kim Il-Sung, comandou uma revolução para implantar o comunismo na Coreia, em 1948. Isso levou a Península à uma guerra civil, que terminou na divisão do território em duas partes. Kim governou a Coreia do Norte até sua morte, em 1994.)

  • PYONGYANG, NORTH KOREA - SEPTEMBER 09: North korean people army soldiers passing in front of kim il sung and kim jong il giant portraits on kim il sung square, pyongyang, North Korea on September 9, 2012 in Pyongyang, North Korea.

    2/8 PYONGYANG, NORTH KOREA - SEPTEMBER 09: North korean people army soldiers passing in front of kim il sung and kim jong il giant portraits on kim il sung square, pyongyang, North Korea on September 9, 2012 in Pyongyang, North Korea. (Kim Jong-il, filho de Kim Il-Sung, assumiu o governo da Coreia do Norte em 1994 e ficou no poder até sua morte, em 2011)

  • 3/8 (Seguindo a tradição familiar, Kim Jong-un assumiu o cargo de líder supremo do país em 2011, aos 29 anos.)

  • O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un

    4/8 O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un (O governo da Coreia do Norte divulga fotos de Kim em cenas curiosas, como andando a cavalo na neve)

  • Um homem assiste a um monitor de televisão exibindo imagens do líder norte-coreano, Kim Jong Un, na estação ferroviária de Seul, em 31 de maio de 2023.

    5/8 Um homem assiste a um monitor de televisão exibindo imagens do líder norte-coreano, Kim Jong Un, na estação ferroviária de Seul, em 31 de maio de 2023. (No cargo, Kim buscou acelerar o programa nuclear da Coreia do Norte e fazer ameaças ao Ocidente, com testes frequentes de lançamentos de mísseis)

  • O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em um novo tanque de combate durante manobras militares em 13 de março de 2024, em foto divulgada pela agência estatal KCNA

    6/8 O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em um novo tanque de combate durante manobras militares em 13 de março de 2024, em foto divulgada pela agência estatal KCNA (A Coreia do Norte é considerada pelos EUA como um dos países mais perigosos do mundo, pelo risco de uso de armas de longo alcance)

  • Donald Trump e Kim Jong-un na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul.

    7/8 Donald Trump e Kim Jong-un na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. (Em 2019, Kim teve reuniões com Donald Trump, então presidente dos EUA. Trump chegou a visitar a zona desmilitarizada entre as Coreias, o que esfriou as tensões entre os dois países)

  • In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with North Korea's leader Kim Jong Un (R) after a signing ceremony following their bilateral talks at Kumsusan state residence in Pyongyang, on June 19, 2024. (Photo by Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP) / -- Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik -

    8/8 In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with North Korea's leader Kim Jong Un (R) after a signing ceremony following their bilateral talks at Kumsusan state residence in Pyongyang, on June 19, 2024. (Photo by Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP) / -- Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik - (Kim é aliado da Rússia, país com quem faz fronteira, e o presidente russo Vladimir Putin visitou o país em junho de 2024)

