O que se espera da entrevista de Musk com Trump nesta segunda

O bilionário sul-africano Elon Musk anunciou que irá entrevistar nesta segunda-feira o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, a partir das 21h, horário de Brasília.

Musk, dono de Tesla, SpaceX e X, fez uma postagem a respeito da conversa com o ex-presidente, chamando o público para a entrevista, que irá ao ar pelo X e pela Truth Social, a rede social de Trump.

Live conversation on 𝕏 with @realDonaldTrump & me at 8pm ET tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024



Donald Trump chegou a ser banido do X, ex-Twitter, após os ataques ao Capitólio em janeiro de 2021, mas foi reintegrado à plataforma depois que Musk a comprou em outubro de 2022.

A expectativa em torno desta entrevista é alta, dado o recente apoio público de Elon Musk a Donald Trump após o atentado contra o republicano e as mudanças em algumas posturas posturas políticas do ex-presidente. Também será importante pois a disputa pela Casa Branca não é mais com Joe Biden, mas sim com Kamala Harris, que vem ganhando força nas últimas pesquisas. Ou seja, é uma boa oportunidade para Trump mostrar a seu eleitorado suas ideias sobre políticas energéticas, indústria, relações internacionais e imigração, podendo ganhar terreno entre os indecisos ou independentes.

Trump, vale lembrar, vem ajustando seu discurso com relação a Musk, sobretudo na questão dos carros elétricos. Em comício recente na Geórgia, declarou: “Sou a favor dos carros elétricos. Tenho que ser, porque, como sabem, Elon apoiou-me fortemente. Então não tenho escolha.” Esta mudança ocorre no momento em que Trump fez críticas às regulamentações do governo Biden sobre veículos elétricos - o objetivo é que, até o final da década, metade das vendas de novos veículos nos EUA seja de elétricos.

Recentemente Trump recebeu de presente do streamer Adin Ross um Tesla Cybertruck com uma imagem do atentado e o slogan “Make America Great Again”.

Relação entre Musk e Trump

Elon Musk já manifestou em algumas ocasiões o seu apoio ao ex-presidente. O magnata também disse que planeja destinar cerca de US$ 45 milhões (cerca de R$ 245 milhões) mensais para apoiar a campanha de Donald Trump.

Em julho, o candidato confirmou que recebeu o apoio de Elon Musk e fez elogios a ele. "Eu amo Elon Musk. É um cara brilhante. Toda vez que ligo para ele, ele está falando algo como 'eu tenho uma nova ideia para um foguete". Ele faz coisas que nunca vi um governo fazer", elogiou.

As doações de Musk serão destinadas a um grupo político chamado America PAC, focado em promover o registro de eleitores, o voto antecipado e pelo correio entre os residentes dos estados decisivos antes das eleições de novembro, segundo o jornal.

Musk é um dos maiores patrocinadores do novo fundo, que também conta com o cofundador da Palantir, Joe Lonsdale; a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Canadá Kelly Craft, e os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss.

Com uma fortuna líquida estimada em cerca de US$ 250 bilhões, Musk se aproximou cada vez mais de Trump durante a corrida eleitoral de 2024.