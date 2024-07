Trump faz 1º comício após ataque, em ginásio fechado; assista aqui

O ex-presidente Donald Trump fez neste sábado, 20, um comício em Grand Rapids, Michigan. É o primeiro evento do tipo desde que ele foi baleado em um evento similar, há exatos sete dias.

O evento está previsto para começar às 17h na hora local (18h em Brasília). Veja abaixo, em inglês:

Trump estará no palco ao lado de J. D. Vance, candidato à vice-presidente anunciado nesta semana, durante a Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, Wisconsin. Os dois enfrentarão os democratas nas eleições presidenciais em 5 de novembro.

Grand Rapids, que fica a cerca de 400 km de Milwaukee, do outro lado do lago Michigan, é um dos lugares onde há maior disputa nas eleições neste ano. A região tem cerca de 600 mil pessoas, e o candidato que vencer ali terá vantagem para conquistar o estado de Michigan, um dos principais desta eleição.

No modelo americano, o candidato que conquista um estado leva todos os votos daquele estado, mesmo que por uma margem pequena.

1 /5 Apoiador de Donald Trump com a orelha enfaixada durante Convenção Republicana de 2024 (Eleitores Donald Trump)

2 /5 Eleitora de Donald Trump durante Convenção Republicana, dias após atentado contra candidato e ex-presidente (Eleitores Donald Trump)

3 /5 Homem com a orelha enfaixada durante Comissão Republicana de 2024 (Eleitores Donald Trump)

4 /5 Eleitora de Donald Trump com a orelha enfaixada e boné com a frase "Faça a América Grandiosa de Novo" (Eleitores Donald Trump)

5/5 Apoiadores de Trump com orelhas enfaixadas em referência ao ferimento de Donald Trump (Eleitores Trump)

Ataque a Trump

O ex-presidente Trump levou um tiro na orelha enquanto falava em um comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho. Uma bala disparada por um atirador atingiu sua orelha esquerda e gerou um corte de 2 cm, segundo seu médico, Ronny Jackson.

Trump foi socorrido e não teve complicações. Ele compareceu à Convenção Republicana dois dias depois, com um curativo na orelha, e esteve presente nos quatro dias de evento.

Na quinta, 18, Trump fez seu discurso de aceitação da candidatura. Ele falou por 1h32. No início, fez um relato de como viveu o ataque e pediu por união no país. No entanto, logo recuperou seu estilo tradicional de campanha, com ataques aos democratas e aos imigrantes irregulares, usando informações distorcidas ou exageradas.