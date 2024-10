"O planeta e seus habitantes precisam ser escutados e atendidos", afirma presidente da EFE

O presidente da Agência EFE, Miguel Ángel Oliver, enfatizou nesta terça-feira, 1º, em São Paulo, que o planeta e seus habitantes precisam "ser ouvidos e atendidos" em um momento em que as catástrofes naturais estão se tornando cada vez "mais frequentes e mais prejudiciais".

"A superexploração dos recursos está nos levando a um beco sem saída", alertou Oliver na abertura do 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde, que reúne especialistas da área e líderes regionais nesta terça-feira e amanhã.

Oliver reforçou que o forte apoio à ciência sustentável deve contribuir para "erradicar a pobreza" e melhorar a vida das pessoas e dos seres vivos em geral.

"Precisamos cuidar da nossa casa, e esta é uma maneira humilde de fazer isso: pedir que vocês falem e que nós, essa grande agência internacional e especialmente americana que é a EFE, façamos o nosso trabalho: ouvir e divulgar", comentou.

De acordo com Oliver, América Latina e Caribe compõem "uma região fundamental para a sustentabilidade e a esperança do planeta" e, nesse sentido, disse esperar que o evento organizado pela EFE "ajude a aumentar a conscientização para combater o alerta climático com opções reais".

"O que está em jogo não é apenas o futuro da humanidade, mas o grande patrimônio desse distante ponto azul pálido no universo, como Carl Sagan o descreveu", alertou.

O 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde abordará políticas inovadoras, a urgência de reduzir as emissões de carbono e as oportunidades de investimento sustentável que podem transformar o cenário econômico da região.

As discussões desse primeiro dia tiveram como foco o desenvolvimento sustentável nas cidades amazônicas, que atualmente sofrem com a seca intensa, e a gestão dos recursos hídricos.

O evento é patrocinado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Norte Energia, operadora de Belo Monte, a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, com o apoio da Vivo e da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil.