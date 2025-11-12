Mundo

O Papa é pop: os filmes preferidos de Leão XIV

O pontífice, de 70 anos, listou clássicos como A felicidade não se compra e A vida é bela antes de receber Cate Blanchett, Spike Lee e outros no Vaticano

Leão XIV: papa revelou seus filmes preferidos (Tiziana Fabi/AFP)

Da Redação
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11h03.

O Papa Leão XIV revelou, nesta semana, seus quatro filmes favoritos, às vésperas de uma audiência especial com celebridades de Hollywood no Vaticano.

Em um vídeo divulgado pelo Vaticano, o pontífice citou títulos que marcaram sua vida pessoal. Entre eles está A felicidade não se compra (1946), de Frank Capra, protagonizado por James Stewart, no qual um anjo tenta salvar um homem desesperado na véspera do Natal.

Ele também mencionou A noviça rebelde (1965), musical de Robert Wise ambientado na Áustria pré-Segunda Guerra Mundial, e o drama Gente como a gente (1980), dirigido por Robert Redford, sobre os conflitos e a dor de uma família em luto.

A lista se completa com o italiano A vida é bela (1997), de Roberto Benigni, que retrata a relação entre pai e filho em meio aos horrores de um campo de concentração nazista.

Segundo o Vaticano, os filmes escolhidos representam “as obras mais significativas” para Leão XIV, que se tornou papa em maio.

No próximo sábado, 15, o pontífice receberá no Palácio Apostólico nomes como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco e Monica Bellucci. Também estarão presentes os diretores Spike Lee, Judd Apatow, George Miller e Giuseppe Tornatore.

O encontro, parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica, busca “aprofundar o diálogo com o mundo do cinema”, explorando “as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos”, segundo comunicado oficial.

