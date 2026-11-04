Eleições nos EUA: Trump culpa governador do Texas por derrota republicana no estado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, pela derrota de seu partido nas eleições de meio de mandato. Em publicações na rede Truth Social, nesta terça-feira, 3, Trump acusou o governador de ter se tornado um "republicano apenas de nome" nos últimos seis meses e afirmou que sua mudança de postura contribuiu para o resultado eleitoral.

"Se Greg Abbott não tivesse se tornado um RINO (republicano apenas de nome, na sigla em inglês) nos últimos seis meses de sua vida política, ele não teria perdido", escreveu o presidente. Na sequência, afirmou que o governador voltou à sua "fórmula original", mas que a estratégia "não foi muito boa".

A declaração foi publicada depois da divulgação da vitória da democrata Gina Hinojosa, que derrotou o adversário republicano com ampla vantagem na disputa eleitoral no Texas. Ela será a primeira democrata a ocupar o cargo desde 1995, encerrando mais de três décadas de domínio republicano no estado.

Em outra publicação, Trump tentou afastar de si a responsabilidade pelo desempenho republicano. "Eu não estava na cédula e, se estivesse, teríamos vencido por uma margem esmagadora!", escreveu.

O presidente também afirmou que pretende assumir o papel de comentarista político para avaliar os resultados eleitorais. Segundo ele, vai se tornar um especialista nas razões pelas quais os candidatos "ganharam ou perderam", tanto para o bem quanto para o mal.

As críticas ao governador ocorreram em meio a uma sequência de derrotas republicanas no Texas. Além de Hinojosa, o democrata James Talarico venceu a disputa pelo Senado contra o republicano Ken Paxton. Os resultados vieram apesar das diversas visitas de Trump ao estado durante a campanha para apoiar os candidatos de seu partido.