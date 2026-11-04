Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Eleições nos EUA: Trump culpa governador do Texas por derrota republicana no estado

Após vitória democrata no Texas, presidente acusa Greg Abbott de ter se tornado um "republicano apenas de nome" e atribui a ele o resultado eleitoral

Greg Abbott: governador do Texas perdeu a eleição para a candidata democrata Gina Hinojosa (Adam Gray/Getty Images/AFP)

Greg Abbott: governador do Texas perdeu a eleição para a candidata democrata Gina Hinojosa (Adam Gray/Getty Images/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07h56.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, pela derrota de seu partido nas eleições de meio de mandato. Em publicações na rede Truth Social, nesta terça-feira, 3, Trump acusou o governador de ter se tornado um "republicano apenas de nome" nos últimos seis meses e afirmou que sua mudança de postura contribuiu para o resultado eleitoral.

"Se Greg Abbott não tivesse se tornado um RINO (republicano apenas de nome, na sigla em inglês) nos últimos seis meses de sua vida política, ele não teria perdido", escreveu o presidente. Na sequência, afirmou que o governador voltou à sua "fórmula original", mas que a estratégia "não foi muito boa".

A declaração foi publicada depois da divulgação da vitória da democrata Gina Hinojosa, que derrotou o adversário republicano com ampla vantagem na disputa eleitoral no Texas. Ela será a primeira democrata a ocupar o cargo desde 1995, encerrando mais de três décadas de domínio republicano no estado.

Em outra publicação, Trump tentou afastar de si a responsabilidade pelo desempenho republicano. "Eu não estava na cédula e, se estivesse, teríamos vencido por uma margem esmagadora!", escreveu.

O presidente também afirmou que pretende assumir o papel de comentarista político para avaliar os resultados eleitorais. Segundo ele, vai se tornar um especialista nas razões pelas quais os candidatos "ganharam ou perderam", tanto para o bem quanto para o mal.

As críticas ao governador ocorreram em meio a uma sequência de derrotas republicanas no Texas. Além de Hinojosa, o democrata James Talarico venceu a disputa pelo Senado contra o republicano Ken Paxton. Os resultados vieram apesar das diversas visitas de Trump ao estado durante a campanha para apoiar os candidatos de seu partido.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEleiçõesEstados Unidos (EUA)Midterms EUA

Mais de Mundo

Midterms nos EUA: 61,7 milhões de votos e US$ 11,9 bilhões em campanhas

Eleições nos EUA: quem são os candidatos que fizeram história nas midterms?

Eleições nos EUA: Trump perde maioria no Congresso em vitória histórica dos democratas

Alta participação eleitoral e voto jovem desafiam pessimismo sobre a democracia

Mais na Exame

Mundo

Midterms nos EUA: 61,7 milhões de votos e US$ 11,9 bilhões em campanhas

Brasil

Wegovy oral: Anvisa aprova 1ª versão em comprimidos de caneta emagrecedora

Mercados

Midterms: Nasdaq chegou a cair 2,4% com vitória democrata, mas virou. Entenda

Esporte

Interlagos já recebeu um campeão da F1 coroado na corrida anterior?