Novo terremoto de 6,2 graus sacode a península russa de Kamchatka

Um novo terremoto de 6,2 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira a península russa de Kamchatka, segundo informaram os sismólogos da Academia de Ciências da Rússia.

O tremor ocorreu às 21h56 (horário local, 6h56 de Brasília) e seu epicentro se situou a uma profundidade de 69 quilômetros e a quase 200 quilômetros a leste da capital de Kamchatka.

Os moradores da península, que já foi atingida mais cedo por um terremoto de 8,8 graus, relataram nas redes sociais "novos abalos", enquanto os sismólogos registram numerosas réplicas.

Detalhes sobre o primeiro sismo

O primeiro sismo, que provocou alertas de tsunami em muitos países banhados pelo Oceano Pacífico, foi o mais potente nessa região do Extremo Oriente russo desde 1952, segundo informou o Serviço Geofísico Unificado russo em seu canal no Telegram.

Especialistas russos registraram, em um período de uma hora, pelo menos 13 réplicas de magnitude entre 5 e 6 perto de Petropavlovsk-Kamchatsky, capital da península.

O epicentro do primeiro sismo estava 161 quilômetros a leste da cidade russa, a uma profundidade de 32 quilômetros.

As autoridades locais estão avaliando os danos, processo que levará uma semana, mas, por enquanto, há poucos estragos em moradias, infraestruturas e estradas.

Embora o alerta de tsunami se mantenha em certos locais, alguns evacuados já estão voltando para suas casas, pois já anoiteceu no Extremo Oriente russo.

Cientistas russos admitem que, nas costas de Kamchatka, na ilha de Sacalina e no arquipélago das Curilas, faltam entre 10 e 15 estações automáticas de medição do nível do mar e de ameaça de tsunamis.