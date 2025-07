Baleias apareceram encalhadas no Japão horas antes de alerta de tsunami; veja foto

Quatro baleias apareceram encalhadas na praia de Heisaura, na cidade de Tateyama, na província japonesa de Chiba, por volta das 5h desta quarta-feira (horário local, 17h de terça-feira de Brasília), horas antes de as autoridades emitirem um alerta de tsunami após um terremoto de 8,8 graus de magnitude na península de Kamchatka, na Rússia.

Um homem que saiu para verificar a altura das ondas antes de ir surfar viu as quatro baleias na orla e gravou um vídeo em que é possível ver os animais movendo as barbatanas, segundo relatou a emissora japonesa “NHK”.

"Antes, tinha visto apenas uma baleia encalhada, mas é a primeira vez que vejo quatro", disse o homem à imprensa local.

Fenômenos Naturais e Alertas

Além disso, nas últimas horas, circula nas redes sociais, especialmente no X, um vídeo em que vários pescadores ajudam cinco baleias-brancas encalhadas na costa de Kamchatka, supostamente devido à mudança das marés.

No entanto, as imagens não são recentes, já que foram gravadas em agosto de 2023 e não nesta terça-feira, antes do terremoto que provocou um tsunami nessa península russa, onde as ondas atingiram entre três e quatro metros de altura.

As autoridades advertiram sobre o risco de que tsunamis de maior altura continuem chegando e mantêm o alerta em praticamente toda a costa japonesa do Pacífico, dado que podem transcorrer várias horas desde a chegada das primeiras ondas até que seja registrada a altura máxima desse fenômeno.