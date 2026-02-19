EUA planejam retirar quase 1.000 soldados da Síria em até dois meses

Tropas dos EUA na Síria: Washington planeja retirar quase 1.000 soldados do país ao longo dos próximos dois meses. (Bakr Al Kasem/Anadolu/Getty Images)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08h02.
O governo dos Estados Unidos planeja retirar os quase 1.000 soldados que ainda mantém na Síria ao longo dos próximos dois meses, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.
A decisão marca o encerramento da presença militar de Washington no país após mudanças no cenário político e de segurança no território sírio.
De acordo com o The Wall Street Journal, a retirada ocorre depois que o novo governo da Síria ampliou seu controle territorial e após as Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, anunciarem que passarão a integrar as forças estatais do país.
A decisão foi divulgada depois que forças americanas se retiraram recentemente de algumas bases na Síria utilizadas nas operações da coalizão internacional contra o Estado Islâmico.
Entre os pontos desocupados estão Al Tanf e Al Shadadi, que vinham sendo empregados em ações contra o grupo extremista.
Washington se aproximou do novo governo sírio após a queda de Bashar al-Assad no fim de 2024.
Os Estados Unidos também transferiram milhares de combatentes do Estado Islâmico que estavam presos na Síria para instalações consideradas mais seguras no Iraque.
*Com informações da EFE