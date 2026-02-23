Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA
Um conteúdo SBT News

Nova York: prefeito decreta toque de recolher por tempestade de neve

Cidade americana pode ter entre 45 e 60 centímetros de neve nesta segunda-feira, 23

Tempestade de neve em Nova York 2026 (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Tempestade de neve em Nova York 2026 (Craig T Fruchtman/Getty Images)

SBT News
SBT News

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08h42.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou estado de emergência devido à chegada de uma forte tempestade de neve.

Como medida de segurança, ele impôs um toque de recolher temporário, proibindo a circulação em ruas, rodovias e pontes das 21h de domingo, 22, até 12h desta segunda-feira, 23.

Nova York não enfrentou uma tempestade dessa escala na última década. Se a previsão se confirmar, essa nevasca ficará entre os dez maiores eventos de neve da história de Nova York”, disse Mamdani.

“Pedimos aos nova-iorquinos que evitem todas as viagens não essenciais. Por favor, para sua segurança, fiquem em casa”, acrescentou.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), a cidade de Nova York pode receber entre 45 e 60 centímetros de neve, acompanhada de rajadas de ventos de 60 km/h.

A tempestade também atingirá outras regiões do país, como Nova Jersey, onde o governo já declarou estado de emergência, e Boston, que decretou “alerta de neve”.

“Essa vai ser uma tempestade perigosa, com faixas de neve intensa e intensa em toda a região. A neve mais forte coincidirá com os ventos mais fortes da noite de domingo até o início de segunda-feira. Espera-se neve forte e soprada, visibilidades baixa, condições de viagem traiçoeiras e quedas de energia esporádicas”, informou o NWS.

Até a tarde de domingo, 22, mais de 3,5 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos, segundo o site FlightAware.

Um levantamento da Associated Press, por sua vez, apontou para 7.685 cancelamentos devido à tempestade. A maioria dos registros ocorreu nos aeroportos de Nova York, Boston, Newark e Filadélfia.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsNova YorkNeve

Mais de Mundo

União Europeia deve suspender acordo com os EUA por incerteza sobre tarifas

Lula fecha acordos na Coreia do Sul e eleva relação à parceria estratégica

China pede fim das tarifas dos EUA após decisão da Suprema Corte

União Europeia diz que não aceitará novo aumento de tarifas dos EUA

Mais na Exame

Mercados

Goldman eleva projeção de preço do petróleo apesar de superávit global

Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA em 2026 para 3,91%

Pop

BBB 26: diferença entre sisters diminui e Paredão deve ser acirrado

Mundo

União Europeia deve suspender acordo com os EUA por incerteza sobre tarifas