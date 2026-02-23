Nova York: prefeito decreta toque de recolher por tempestade de neve

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou estado de emergência devido à chegada de uma forte tempestade de neve.

Como medida de segurança, ele impôs um toque de recolher temporário, proibindo a circulação em ruas, rodovias e pontes das 21h de domingo, 22, até 12h desta segunda-feira, 23.

“Nova York não enfrentou uma tempestade dessa escala na última década. Se a previsão se confirmar, essa nevasca ficará entre os dez maiores eventos de neve da história de Nova York”, disse Mamdani.

“Pedimos aos nova-iorquinos que evitem todas as viagens não essenciais. Por favor, para sua segurança, fiquem em casa”, acrescentou.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), a cidade de Nova York pode receber entre 45 e 60 centímetros de neve, acompanhada de rajadas de ventos de 60 km/h.

A tempestade também atingirá outras regiões do país, como Nova Jersey, onde o governo já declarou estado de emergência, e Boston, que decretou “alerta de neve”.

“Essa vai ser uma tempestade perigosa, com faixas de neve intensa e intensa em toda a região. A neve mais forte coincidirá com os ventos mais fortes da noite de domingo até o início de segunda-feira. Espera-se neve forte e soprada, visibilidades baixa, condições de viagem traiçoeiras e quedas de energia esporádicas”, informou o NWS.

Até a tarde de domingo, 22, mais de 3,5 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos, segundo o site FlightAware.

Um levantamento da Associated Press, por sua vez, apontou para 7.685 cancelamentos devido à tempestade. A maioria dos registros ocorreu nos aeroportos de Nova York, Boston, Newark e Filadélfia.