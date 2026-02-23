Seis em cada 10 norte-americanos desaprovam governo Trump, diz pesquisa

Mais da metade dos norte-americanos desaprovam o desempenho de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. É o que aponta uma pesquisa do Washington Post-ABC News-Ipsos, divulgada no domingo, 22. O levantamento ouviu 2.589 pessoas entre 12 e 17 de fevereiro.

Ao todo, 39% dos participantes disseram aprovar o governo Trump. Outros 60%, por sua vez, afirmaram desaprovar o segundo mandato do republicano, com 47% indicando “forte desaprovação”.

Para eles, o político excedeu a autoridade do cargo, sobretudo em relação à deportação de imigrantes ilegais. A forma como Trump vem lidando com a economia e com as relações internacionais também foram criticadas.

Segundo o levantamento, a última vez que a desaprovação de Trump atingiu 60% foi após o ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Naquele dia, apoiadores do republicano invadiram o local numa tentativa frustrada de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, que deu vitória a Joe Biden.

Além disso, mais da metade dos norte-americanos (56%) afirmaram que Trump não tem saúde mental necessária para servir efetivamente como presidente — o maior número na pesquisa desde 2020, quando era de 52%.

Ao mesmo tempo, uma parcela ainda maior dos eleitores — 7 em cada 10 — diz que o republicano não é “honesto e confiável”, patamar igual ao estabelecido em janeiro de 2024.

Discurso do Estado da União

A divulgação da pesquisa ocorre às vésperas do discurso do Estado da União. Na terça-feira, 24, Trump falará em uma sessão conjunta do Congresso, onde fará um balanço do primeiro ano de governo.

O levantamento será crucial para as eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms, com a renovação da Câmara dos Representantes (435 cadeiras) e de parte do Senado (35 das 100 cadeiras).