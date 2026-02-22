Mundo

Tempestade de neve severa faz estados decretarem estado de emergência nos EUA

Cidades como Nova York adotam paralisação preventiva diante de previsão de nevasca severa.

Nova York. Transporte público é suspenso e viagens são proibidas em áreas sob alerta máximo. (Craig T Fruchtman/Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19h28.

Uma tempestade de inverno de grande intensidade avança sobre o nordeste dos Estados Unidos e já colocou cerca de 54 milhões de pessoas sob alertas de nevasca e tempestade de neve. O fenômeno provocou decretos de emergência, suspensão de transportes e proibições de deslocamento em vários estados, incluindo a cidade de Nova York.

De acordo com o National Weather Service, a nevasca deve se intensificar entre o fim da tarde e a noite de domingo, com potencial para se tornar a tempestade mais forte a atingir partes da região em quase uma década. A previsão indica neve intensa, ventos fortes e risco de alagamentos costeiros.

Alertas de nevasca atingem milhões e impactam transporte aéreo

Os alertas de nevasca em Nova York e nos EUA atingem cerca de 35 milhões de pessoas, enquanto outros 19 milhões estão sob alerta de tempestade de inverno, abrangendo áreas dos Apalaches Centrais até o litoral do estado do Maine. Meteorologistas classificam o sistema como de alto impacto e grande abrangência territorial.

Em virtude do tempo, o rastreador FlightAware já registrou milhares de cancelamentos e atrasos de voos nos Estados Unidos, com forte impacto nos aeroportos do nordeste. As autoridades também alertam para condições de “whiteout” — quando a visibilidade fica próxima de zero — tornando deslocamentos perigosos ou inviáveis.

Nova York decreta estado de emergência e proíbe circulação

A prefeitura da cidade de Nova York decretou estado de emergência em função da tempestade de e determinou proibição total de viagens em determinados períodos, com fechamento de ruas, rodovias e pontes para tráfego comum, mantendo circulação apenas para serviços de emergência. As aulas foram canceladas.

A cidade está sob alerta de nevasca pela primeira vez em cerca de nove anos. A previsão aponta acumulados de aproximadamente 45 a 60 centímetros de neve na região metropolitana. Rajadas de vento podem atingir entre 105 e 113 km/h em áreas costeiras, com risco de queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Estados do nordeste dos EUA suspendem serviços e decretam emergência

Estados como Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Delaware e Rhode Island também declararam estado de emergência antes da chegada do pico da tempestade. Governos estaduais determinaram suspensão de serviços de transporte público, fechamento de escolas e restrições para veículos comerciais em rodovias.

O impacto da tempestade também deve alcançar o leste do Canadá, especialmente a província de Nova Scotia. Regiões costeiras estão sob alerta meteorológico elevado, com previsão de neve pesada e ventos intensos entre segunda e terça-feira.

Tempestade pode entrar para lista das maiores nevascas de Nova York

Dados históricos do Central Park mostram registros meteorológicos de neve há mais de 150 anos. Caso a previsão de cerca de 50 centímetros se confirme, a atual tempestade poderá figurar entre as dez maiores nevascas já registradas na cidade, segundo projeções oficiais.

