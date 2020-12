Nova variação de covid está fora de controle no Reino Unido

O secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, alertou que a nova variação de coronavírus está “fora de controle” e sugeriu que parte do país ficará presa em um novo e mais alto nível de restrições até que uma vacina esteja disponível.

O governo britânico solicitou que mais de 16 milhões de britânicos fiquem em casa, após um lockdown iniciado neste fim de semana em Londres e no sudeste do país. O governo também descartou os planos de relaxar as regras de socialização no Natal.

O líder confirmou que uma nova variante do coronavírus identificada pelas autoridades de saúde britânicas se espalha mais rapidamente do que as anteriores. “Pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson ontem durante uma coletiva de imprensa.

As medidas para controlar a nova variante do vírus, que se espalhou rapidamente, proíbem comemorações de Natal nessas áreas e restringem a socialização apenas ao dia de Natal no resto da Inglaterra.

Moradores de todo o país foram orientados a permanecer em suas regiões, e policiais foram colocados nas estações ferroviárias para impedir as pessoas de sair de Londres.

“Os casos dispararam, então temos um longo caminho a percorrer”, disse Hancock em entrevista “Acho que será muito difícil mantê-lo sob controle até que a vacina seja lançada.” Segundo o secretário, as pessoas nas áreas com maior restrição “devem se comportar como se tivessem”.

Segundo Hancock disse que até sábado de manhã 350.000 pessoas tinham sido vacinadas, com a expectative de chegar a 500.000 pessoas até no fim de semana.