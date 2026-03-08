Nome de Khamenei seguirá, diz membro de órgão do Irã

Integrante da Assembleia de Especialistas do Irã, Hosseinali Eshkevari afirmou neste domingo que o sucessor já foi escolhido e será anunciado em breve pelas autoridades.

Segundo ele, “o nome de Khamenei continuará”.

“Com a maioria dos votos, a pessoa que continuará o caminho do Imã Khomeini e o caminho do mártir Imã Khamenei foi escolhida”, disse Eshkevari em vídeo divulgado pela mídia iraniana. Ele acrescentou que a votação já ocorreu e que o anúncio oficial será feito em breve.