Nome de Khamenei seguirá, diz membro de órgão do Irã

Hosseinali Eshkevari, membro da Assembleia de Especialistas, afirmou neste domingo que o sucessor já foi escolhido por maioria de votos e será anunciado “em breve”

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 15h32.

Integrante da Assembleia de Especialistas do Irã, Hosseinali Eshkevari afirmou neste domingo que o sucessor já foi escolhido e será anunciado em breve pelas autoridades.

Segundo ele, “o nome de Khamenei continuará”.

“Com a maioria dos votos, a pessoa que continuará o caminho do Imã Khomeini e o caminho do mártir Imã Khamenei foi escolhida”, disse Eshkevari em vídeo divulgado pela mídia iraniana. Ele acrescentou que a votação já ocorreu e que o anúncio oficial será feito em breve.

