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No Peru, Keiko Fujimori promete linha dura contra imigrantes e aliança com EUA

Em entrevista à AFP, candidata defende “recuperar a ordem”, elogia a direita regional e promete atrair investimentos americanos

A candidata à Presidência do Peru Keiko Fujimori, do partido Fuerza Popular, fala durante entrevista à AFP na sede do partido, em Lima, em 10 de abril de 2026 (Ernesto Benavides/AFP)

A candidata à Presidência do Peru Keiko Fujimori, do partido Fuerza Popular, fala durante entrevista à AFP na sede do partido, em Lima, em 10 de abril de 2026 (Ernesto Benavides/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08h58.

Última atualização em 11 de abril de 2026 às 09h23.

Favorita nas pesquisas para a eleição presidencial no Peru, Keiko Fujimori afirmou que, se eleita, vai endurecer o combate à imigração irregular, aproximar o país dos Estados Unidos e alinhar o Peru à atual onda de governos de direita na América Latina. A declaração foi feita em entrevista exclusiva à AFP, às vésperas da votação de domingo.

Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko disputa a Presidência pela quarta vez.

A candidata prometeu “recuperar a ordem” nos primeiros 100 dias de um eventual governo, em um país que enfrenta escalada da criminalidade e instabilidade política.

“Meu papel, caso eu seja eleita presidente, será motivar os Estados Unidos a voltarem a participar mais ativamente” na economia peruana, afirmou à AFP.

Keiko também buscou se alinhar ao atual movimento de lideranças conservadoras na região. “A América Latina está girando para uma corrente na qual se prioriza a liberdade, os investimentos e recuperar o controle e a segurança”, disse, citando nomes como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa e Rodrigo Paz. “Faltam Colômbia e Peru”, acrescentou.

Aos 50 anos, Keiko aparece com cerca de 15% das intenções de voto, segundo as pesquisas mais recentes, resultado que a colocaria no segundo turno previsto para junho.

A eleição tem 35 candidatos. Entre os principais concorrentes estão um comediante, um empresário, um político de centro de 80 anos e o herdeiro político do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo.

Migração, crime e o legado Fujimori

Formada em Administração nos Estados Unidos, Keiko estruturou sua campanha com foco em segurança pública e no combate à criminalidade, tema que associa à imigração irregular. O Peru abriga cerca de 1,6 milhão de venezuelanos, dos quais aproximadamente 14% estão em situação irregular.

“É meu compromisso recuperar a ordem no Peru”, disse. “Expulsaremos os cidadãos sem documentos e esperamos que [...] seja possível fazer um corredor humanitário para que os que [...] foram forçados a sair de seu país possam retornar.”

Ela também defendeu medidas de linha dura no combate ao crime. Disse que buscará apoio do Congresso para enviar militares às prisões e para instalar tribunais com “juízes sem rosto” — modelo adotado no governo de seu pai (1990–2000), alvo de críticas por restringir garantias ao uso de magistrados anônimos.

A figura de Alberto Fujimori, morto em 2024, segue dividindo a sociedade peruana. Embora seja lembrado por derrotar o grupo guerrilheiro Sendero Luminoso, seu governo foi marcado por denúncias de violações de direitos humanos e corrupção, que resultaram em uma condenação a 25 anos de prisão.

“O tempo está colocando as coisas em seu lugar e, hoje, quando o Peru sangra pelos delinquentes e os extorsionistas, o que pedem é um Fujimori, aqui estou!”, afirmou Keiko à AFP.

No fim de 2023, Alberto Fujimori foi libertado pelo Tribunal Constitucional, apesar de uma decisão contrária da Corte Interamericana de Direitos Humanos — tribunal do qual Keiko já sinalizou a intenção de retirar o Peru, caso vença a eleição.

“Meu pai trouxe ordem, crescimento econômico e [...] trabalhou com os setores mais populares. Tenho o sarrafo lá no alto e espero superá-lo”, disse.

Crise política no Peru

O Peru vive uma prolongada crise política: foram oito presidentes em uma década, quatro deles destituídos pelo Congresso, onde o fujimorismo tem forte presença, e outros dois pressionados a renunciar.

Keiko diz que, desta vez, buscará uma postura mais conciliadora. “Também cometi erros, ao ter momentos de muita confrontação. E com isso aprendemos [...] a priorizar o diálogo e a fomentar consensos”, afirmou.

Segundo as últimas pesquisas, Keiko é seguida pelo comediante Carlos Álvarez, pelo ex-prefeito de Lima Rafael López Aliaga, pelo empresário Ricardo Belmont e pelo candidato de esquerda Roberto Sánchez.

Mais de 27 milhões de peruanos vão às urnas neste domingo para escolher o novo presidente e, pela primeira vez desde 1990, eleger deputados e senadores, encerrando o modelo de Congresso unicameral.

Acompanhe tudo sobre:PeruEleições

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