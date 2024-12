'No list': cidades e locais onde o excesso de turismo pode ser um problema

A Fodor's, empresa especializada em guias de viagens, divulgou sua lista anual de destinos a serem evitados em 2025.

A "No List" traz locais que enfrentam dificuldades históricas para controlar o número de turistas, além de novos destinos que podem agravar a situação. Especialistas alertam que um dos maiores desafios enfrentados por esses locais é a concentração de visitantes, que tende a ocorrer nas mesmas épocas e pontos turísticos. Para evitar o pior, a recomendação é optar por viajar na baixa temporada, sempre que possível.

Em algumas cidades, plataformas como o Airbnb já enfrentam dificuldades operacionais devido ao aumento da demanda. Um estudo de 2020 revelou que o Airbnb aumentou os aluguéis nos bairros mais procurados de Barcelona em 7%, além de elevar os preços das propriedades nessas áreas em até 17%.

Na Espanha, destinos como Mallorca e as Ilhas Canárias já realizaram protestos contra o turismo descontrolado, que afeta tanto os moradores quanto o meio ambiente local. Veneza, por sua vez, introduziu uma taxa de US$ 5 para turistas que visitam a cidade em passeios de um dia, com a intenção de controlar o fluxo de visitantes. Neste ano, a cidade também anunciou medidas mais rígidas, como a limitação de grupos de turistas a 25 pessoas e a proibição de uso de alto-falantes nos passeios.

Já em outras cidades europeias, como Lisboa, Florença e Amsterdã, foram impostas regulamentações mais rígidas sobre os aluguéis de curto prazo. Em Lisboa e Amsterdã, as primeiras evidências mostram que essas restrições ajudaram a reduzir os preços imobiliários.

A seguir, confira os destinos que enfrentam o risco de se tornarem insustentáveis devido ao turismo excessivo: