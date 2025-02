Netanyahu envia delegação ao Cairo para continuar negociações de trégua com Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na quinta-feira, 27, que enviou uma delegação ao Cairo para continuar as negociações de cessar-fogo com o Hamas, dois dias antes do fim da primeira fase do cessar-fogo.

"O primeiro-ministro Netanyahu ordenou o envio de uma delegação de negociação ao Cairo hoje para continuar as negociações", disse seu gabinete em um breve comunicado divulgado após a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos que ocorreu no início desta manhã.

Esta troca é a última da primeira fase do cessar-fogo, que termina neste sábado sem que se saiba o que acontecerá a seguir, já que não há acordo sobre a segunda fase.

O Hamas disse no início desta manhã que está disposto a iniciar negociações com Israel para definir uma segunda etapa do cessar-fogo e disse que a única maneira de libertar os reféns israelenses restantes, é por meio do comprometimento com tal acordo.

O grupo islâmico entregou os últimos quatro corpos dos reféns planejados para a primeira fase da operação para Gaza à meia-noite de quinta-feira, sem qualquer cerimônia, conforme acordado com Israel.

Enquanto isso, Israel libertou tardiamente 620 prisioneiros palestinos das prisões israelenses na manhã de hoje, incluindo seis reféns vivos libertados na semana passada, junto com os corpos de quatro prisioneiros.

A libertação de mais cerca de 40 mulheres e crianças é esperada para quinta-feira, o que corresponde aos quatro corpos entregues na noite de quinta-feira.