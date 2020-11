Negociações do Brexit devem continuar para além do final de semana

As negociações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia devem se estender além do prazo informal deste fim de semana e continuar em Bruxelas na semana que vem, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto.

Negociadores em Londres têm trabalhado sem parar desde segunda-feira. Ambos os lados haviam apontado o final desta semana como o prazo para um acordo, de modo que haja tempo suficiente para a ratificação parlamentar, antes que o Reino Unido deixe o mercado único do bloco em 31 de dezembro.

Embora as negociações não tenham sido concluídas, autoridades acreditam que há avanço suficiente para garantir a continuidade. As conversas devem ser retomadas em Bruxelas, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas.

Uma delas alertou que faltam apenas alguns dias para se chegar a um acordo e indicou a videoconferência dos 27 líderes da UE em 19 de novembro como um possível prazo. Isso permitiria a aprovação de um provável pacto durante essa reunião.

Autoridades próximas às negociações disseram que os negociadores fizeram avanços nesta semana. A continuidade das conversas na semana que vem deve ser vista como um sinal de que ambos os lados acreditam que um acordo está à vista.

O tempo é curto porque o Reino Unido e os parlamentos europeus precisam ratificar qualquer pacto antes do final do ano. Embora isso possa ser feito em questão de dias no parlamento britânico, o lado da UE precisa de mais tempo. Parlamentares europeus querem que o texto seja examinado em comitês antes de uma votação em sua última sessão plenária, que começa em 14 de dezembro.

No sábado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram após um telefonema que grandes diferenças – principalmente no acesso às águas pesqueiras britânicas e na igualdade de condições para negócios – ainda precisavam ser superadas para alcançar um acordo. Ambos os lados disseram que redobraram os esforços nesta semana.