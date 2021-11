Navio de guerra dos EUA passa no estreito que separa Taiwan e China

Um navio de guerra americano navegou pelo estreito que separa Taiwan e a China continental na terça-feira, informou a Marinha, na primeira manobra do tipo desde a reunião virtual entre Joe Biden e Xi Jinping na semana passada.

A passagem pelo estreito de Taiwan do destróier USS Milius, equipado com mísseis guiados do tipo Arleigh Burke, foi uma manobra de rotina, informou a Sétima Frota dos Estados Unidos em um comunicado.

O trajeto, o 11º deste estilo no decorrer do ano dos chamados exercícios de liberdade de navegação, "demonstra o compromisso americano com um Indo-Pacífico livre e aberto", afirma o comunicado.

A manobra aconteceu uma semana depois da reunião entre o presidente Joe Biden e seu colega chinês Xi Jinping, quando os dois líderes trocaram advertências sobre a situação em Taiwan.

A ilha governada de forma democrática e reivindicada por Pequim é foco de tensões entre as duas grandes potências mundiais.

Navios de guerra americanos atravessam com frequência o estreito entre Taiwan e a China continental, o que provoca a irritação das autoridades comunistas que consideram a ilha e as águas que a cercam parte de seu território.