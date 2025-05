Naufrágio envolvendo vários barcos deixa 10 mortos no sudoeste da China

Pelo menos dez pessoas morreram depois que vários barcos naufragaram em um rio perto da cidade de Qianxi, na província de Guizhou, no sudoeste da China, informou nesta segunda-feira a agência de notícias oficial “Xinhua”.

O incidente ocorreu por volta das 16h40 de domingo (hora local, 5h40 de Brasília), quando rajadas inesperadas de vento fizeram com que quatro barcos virassem no rio, jogando 84 pessoas na água.

A Administração Meteorológica da China já havia alertado sobre a chegada de fortes chuvas torrenciais no sul e no sudoeste do país, incluindo a província de Guizhou e a região autônoma de Guangxi.

De acordo com os últimos dados do centro de resgate local, dez pessoas morreram, 70 ficaram feridas e outras quatro escaparam ilesas do naufrágio.

As autoridades provinciais mobilizaram cerca de 500 agentes de emergência, incluindo policiais, bombeiros e pessoal médico, para coordenar a busca por uma pessoa desaparecida cujo corpo foi encontrado já nesta segunda-feira, segundo relatou a emissora estatal “CCTV”.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse no domingo que "todos os esforços" devem ser feitos para ajudar os feridos e pediu "tratamento adequado" das questões relacionadas às vítimas e apoio às suas famílias, destacou a “Xinhua”.

O presidente chinês enfatizou que tais acidentes, resultando em mortes e ferimentos, ocorreram em diversas regiões do país nos últimos anos, e pediu às autoridades locais e aos departamentos relevantes que "aprendam com essas lições, superem resolutamente qualquer complacência e fortaleçam a responsabilização".