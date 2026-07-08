Petróleo dispara 6% após Trump declarar fim do cessar-fogo com o Irã

O petróleo registrou forte alta nesta quarta-feira, 8, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo com o Irã chegou ao fim, reacendendo preocupações com uma possível interrupção no fornecimento da commodity.

Por volta das 6h, o contrato do Brent, referência internacional, subia mais de 5% e era negociado a US$ 77,98 por barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, avançava cerca de 5%, para US$ 74,14 por barril.

Momentos antes, os ganhos chegaram a cerca de 6%, levando o Brent a US$ 78,64 e o WTI a US$ 74,83. Segundo a Reuters, ambos os contratos atingiram os maiores níveis desde 23 de junho.

Trump declara fim do acordo com o Irã

Antes da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, Trump afirmou que o memorando de entendimento firmado no mês passado para encerrar o conflito com o Irã "acabou".

"Para mim, acho que acabou", disse o presidente. "Não quero mais lidar com eles... no que me diz respeito, acabou."

Trump acrescentou que a delegação americana pretendia negociar um acordo de paz, mas classificou como "uma perda de tempo lidar com" o lado iraniano.

As declarações ocorreram após os Estados Unidos realizarem uma "série de poderosos ataques" contra o Irã em resposta a ataques contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que os bombardeios foram uma resposta aos ataques iranianos contra navios comerciais.

"Os ataques são uma resposta às ações iranianas contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo", afirmou o comando.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026



Segundo o Centro Conjunto de Informações Marítimas, liderado pelos Estados Unidos, três embarcações foram atacadas na terça-feira no Estreito de Ormuz ou em suas proximidades. O órgão elevou o nível de ameaça para navios que cruzam a região para "severo", alertando para a possibilidade de novas ações hostis do Irã.

De acordo com a Reuters, quatro petroleiros e navios de transporte de gás teriam desistido de atravessar o estreito ou retornado após o aumento das tensões.

Irã reage aos ataques americanos

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou os ataques americanos como uma "violação grave do Memorando de Entendimento" firmado entre os dois países no mês passado para encerrar a guerra.

"As poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã, como já demonstraram repetidamente, não hesitarão em defender a integridade territorial, a soberania nacional e a segurança nacional do Irã contra a agressão militar americana", afirmou o ministério, segundo tradução citada pela CNBC.

Petróleo a US$ 80?

Para o analista-chefe de commodities do SEB, Bjarne Schieldrop, os acontecimentos colocam em dúvida o futuro das negociações entre Washington e Teerã.

"Os últimos acontecimentos efetivamente lançaram dúvidas sobre o futuro do processo de negociação de 60 dias", afirmou à Reuters.

"Na minha visão, um preço mais próximo de US$ 80 por barril é mais consistente com os fundamentos atuais do mercado do que US$ 70", disse Schieldrop.