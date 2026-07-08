Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petróleo dispara 6% após Trump declarar fim do cessar-fogo com o Irã

Declaração do presidente dos EUA reacende temor sobre a oferta global de petróleo e leva Brent e WTI aos maiores níveis em duas semanas

Petróleo: o WTI avançava cerca de 5% na manhã desta quarta-feira, 8 (Freepik)

Petróleo: o WTI avançava cerca de 5% na manhã desta quarta-feira, 8 (Freepik)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 06h35.

O petróleo registrou forte alta nesta quarta-feira, 8, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo com o Irã chegou ao fim, reacendendo preocupações com uma possível interrupção no fornecimento da commodity.

Por volta das 6h, o contrato do Brent, referência internacional, subia mais de 5% e era negociado a US$ 77,98 por barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, avançava cerca de 5%, para US$ 74,14 por barril.

Momentos antes, os ganhos chegaram a cerca de 6%, levando o Brent a US$ 78,64 e o WTI a US$ 74,83. Segundo a Reuters, ambos os contratos atingiram os maiores níveis desde 23 de junho.

Trump declara fim do acordo com o Irã

Antes da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, Trump afirmou que o memorando de entendimento firmado no mês passado para encerrar o conflito com o Irã "acabou".

"Para mim, acho que acabou", disse o presidente. "Não quero mais lidar com eles... no que me diz respeito, acabou."

Trump acrescentou que a delegação americana pretendia negociar um acordo de paz, mas classificou como "uma perda de tempo lidar com" o lado iraniano.

As declarações ocorreram após os Estados Unidos realizarem uma "série de poderosos ataques" contra o Irã em resposta a ataques contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que os bombardeios foram uma resposta aos ataques iranianos contra navios comerciais.

"Os ataques são uma resposta às ações iranianas contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo", afirmou o comando.


Segundo o Centro Conjunto de Informações Marítimas, liderado pelos Estados Unidos, três embarcações foram atacadas na terça-feira no Estreito de Ormuz ou em suas proximidades. O órgão elevou o nível de ameaça para navios que cruzam a região para "severo", alertando para a possibilidade de novas ações hostis do Irã.

De acordo com a Reuters, quatro petroleiros e navios de transporte de gás teriam desistido de atravessar o estreito ou retornado após o aumento das tensões.

Irã reage aos ataques americanos

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou os ataques americanos como uma "violação grave do Memorando de Entendimento" firmado entre os dois países no mês passado para encerrar a guerra.

"As poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã, como já demonstraram repetidamente, não hesitarão em defender a integridade territorial, a soberania nacional e a segurança nacional do Irã contra a agressão militar americana", afirmou o ministério, segundo tradução citada pela CNBC.

Petróleo a US$ 80?

Para o analista-chefe de commodities do SEB, Bjarne Schieldrop, os acontecimentos colocam em dúvida o futuro das negociações entre Washington e Teerã.

"Os últimos acontecimentos efetivamente lançaram dúvidas sobre o futuro do processo de negociação de 60 dias", afirmou à Reuters.

"Na minha visão, um preço mais próximo de US$ 80 por barril é mais consistente com os fundamentos atuais do mercado do que US$ 70", disse Schieldrop.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoDonald TrumpIrãEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Ata do Fed, vendas no varejo e tensão entre EUA e Irã: o que move os mercados

O que esperar dos balanços dos maiores bancos globais no segundo trimestre

BTG Pactual Empresas aquece mercado e prepara lançamento de solução de pagamentos para empresas

Ibovespa cai com Vale e bancos, apesar da Petrobras; dólar sobe com aversão ao risco

Mais na Exame

Casual

A oração budista que virou hino nos estádios do mundo inteiro

Mundo

A guerra voltou? Trump diz que cessar-fogo com Irã 'acabou' após troca de ataques

Brasil

Muito além do Bumba meu boi, São João movimenta R$ 415 milhões no Maranhão

Carreira

Fim da escala 6x1: 33% dos trabalhadores querem usar tempo livre para fazer renda extra, diz estudo