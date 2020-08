Não contem com a eleição de Joe Biden, alerta cineasta Michael Moore

Famoso pelos documentários que retratam o empobrecimento do meio-oeste americano, o cineasta Michael Moore disse neste fim de semana que o apoio dos eleitores ao presidente Donald Trump está muito acima do normal nos Estados Unidos.

Em uma mensagem publicada no Facebook, Moore ressaltou que os eleitores da base do presidente demonstram um entusiasmo muito mais alto do que os eleitores de Joe Biden, candidato democrata e concorrente de Trump nas eleições presidenciais em novembro.

“Você está pronto para uma vitória de Trump? Você está mentalmente preparado para ser enganado por Trump novamente? Você encontra conforto em sua certeza de que não há como Trump pode vencer? Você está satisfeito com a confiança que depositou na DNC [Convenção Nacional Democrata] para fazer isso?”, escreveu Moore. “A campanha de Biden acaba de anunciar que ele visitará vários estados, mas não Michigan. Soa familiar? Estou avisando com quase 10 semanas de antecedência. O nível de entusiasmo para os 60 milhões na base de Trump está acima do normal! Para Joe, nem tanto.”

Michael Moore foi um dos primeiros a prever uma vitória de Donald Trump em 2016, quando o republicano disputou a eleição contra a democrata Hillary Clinton. Hillary era considerada a favorita e liderava as pesquisas de intenção de voto até a véspera da eleição. O resultado, no entanto, mostrou que Trump foi capaz de conquistar o apoio acima das expectativas nos estados do meio-oeste, principalmente em antigas regiões industriais dos Estados Unidos onde os trabalhadores sofreram com o fechamento de fábricas nas últimas décadas.

Embora as pesquisas eleitorais mostrem um retrato vantajoso para Joe Biden neste momento, Moore alerta que Trump tem boas chances de repetir o sucesso de 2016.

“Corremos o risco de uma tragédia de grandes proporções. A campanha de Biden deve se comprometer com mudanças que inspirem e valorizem os jovens, eleitores negros e latinos e mulheres”, disse Moore, em outra mensagem publicada neste domingo. “A base de Trump é leal, odiosa, animada e eles mal podem esperar para votar. Onde está a empolgação para Biden? Eu me recuso a deixar isso acontecer.”