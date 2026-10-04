Eleição para presidente no Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 55,64%

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h10.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, com 55,64% dos votos válidos. O presidente e candidato a reeleição Luís Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 35,73%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
No Rio Grande do Sul, 8,53 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.
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Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Bolsonaro ficou com xx% dos votos válidos, e Lula, xxx%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.
Veja os detalhes do resultado das eleições no Rio Grande do Sul
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Luciano Zucco (PL) foi eleito como governador do Rio Grande do Sul, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 90,25% das urnas apuradas, o candidato obteve 57,86% dos votos válidos (3.174.346), enquanto a candidata Juliana Brizola (PDT) recebeu 31,89%. Em terceiro ficou o atual vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB), com 8,41.
Os candidatos Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Com 97% das urnas apuradas, Sanderson obteve 30,09% dos votos válidos (3.395.013). Em segundo lugar ficou Van Hattem, que recebeu 30,06% (3.391.861).
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.