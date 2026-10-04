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Eleição para presidente no Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 55,64%

Disputa presidencial se estenderá para o segundo turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins e Guilherme Gonçalves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h10.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, com 55,64% dos votos válidos. O presidente e candidato a reeleição Luís Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 35,73%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Rio Grande do Sul, 8,53 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno no Rio Grande do Sul?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Bolsonaro ficou com xx% dos votos válidos, e Lula, xxx%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Rio Grande do Sul

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador do Rio Grande do Sul?

Luciano Zucco (PL) foi eleito como governador do Rio Grande do Sul, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 90,25% das urnas apuradas, o candidato obteve 57,86% dos votos válidos (3.174.346), enquanto a candidata Juliana Brizola (PDT) recebeu 31,89%. Em terceiro ficou o atual vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB), com 8,41.

Senadores eleitos no Rio Grande do Sul?

Os candidatos Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Com 97% das urnas apuradas, Sanderson obteve 30,09% dos votos válidos (3.395.013). Em segundo lugar ficou Van Hattem, que recebeu 30,06% (3.391.861). 

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

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