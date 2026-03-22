Musk anuncia fábrica própria de chips para IA, robótica e data centers

Elon Musk anunciou neste sábado, 22, um projeto para produzir os próprios chips voltados a inteligência artificial, robótica e centros de dados. A iniciativa foi apresentada como estratégica para atender à demanda crescente de suas empresas por capacidade computacional.

Batizada de Terafab, a planta será construída nos arredores de Austin, no Texas. Segundo Musk, a unidade terá como meta fabricar, por ano, chips com capacidade combinada de um terawatt.

Esse volume equivale a 1 trilhão de watts, patamar próximo de toda a capacidade de geração de energia dos Estados Unidos, de acordo com um grupo do setor citado no texto original.

Musk afirmou que o projeto será tocado em conjunto pela Tesla, fabricante de veículos elétricos, e pela SpaceX, empresa do setor espacial. Ele não informou qual será o valor inicial do investimento, embora parte da imprensa estime cifras entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 106 bilhões a R$ 133 bilhões.

Sem experiência anterior na indústria de semicondutores, Musk disse considerar a Terafab necessária porque a demanda por chips da Tesla e da SpaceX deverá superar a capacidade atual dos fornecedores globais.

“Somos muito gratos à nossa atual cadeia de suprimentos (...) mas precisamos dos chips, então vamos construir a Terafab”, afirmou o empresário.