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Musk anuncia fábrica própria de chips para IA, robótica e data centers

Projeto chamado Terafab será instalado perto de Austin e deve reunir Tesla e SpaceX na produção de chips com capacidade anual de um terawatt

Elon Musk anunciou a Terafab, projeto de fábrica de chips para atender à demanda de IA, robótica e centros de dados de Tesla e SpaceX (Wikimedia Commons)

Elon Musk anunciou a Terafab, projeto de fábrica de chips para atender à demanda de IA, robótica e centros de dados de Tesla e SpaceX (Wikimedia Commons)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 09h39.

Elon Musk anunciou neste sábado, 22, um projeto para produzir os próprios chips voltados a inteligência artificial, robótica e centros de dados. A iniciativa foi apresentada como estratégica para atender à demanda crescente de suas empresas por capacidade computacional.

Batizada de Terafab, a planta será construída nos arredores de Austin, no Texas. Segundo Musk, a unidade terá como meta fabricar, por ano, chips com capacidade combinada de um terawatt.

Esse volume equivale a 1 trilhão de watts, patamar próximo de toda a capacidade de geração de energia dos Estados Unidos, de acordo com um grupo do setor citado no texto original.

Musk afirmou que o projeto será tocado em conjunto pela Tesla, fabricante de veículos elétricos, e pela SpaceX, empresa do setor espacial. Ele não informou qual será o valor inicial do investimento, embora parte da imprensa estime cifras entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 106 bilhões a R$ 133 bilhões.

Sem experiência anterior na indústria de semicondutores, Musk disse considerar a Terafab necessária porque a demanda por chips da Tesla e da SpaceX deverá superar a capacidade atual dos fornecedores globais.

“Somos muito gratos à nossa atual cadeia de suprimentos (...) mas precisamos dos chips, então vamos construir a Terafab”, afirmou o empresário.

  • *Com informações da Agência AFP
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