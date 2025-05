Museu, balé e catedral: saiba qual foi a programação da visita de Janja à Rússia

Durante a visita de uma semana que fez à Rússia, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva visitou o Kremlin, o Teatro Bolshoi, o Museu Hermitage, a Catedral do Sangue Derramado e a Fábrica de Porcelana Imperial.

Janja chegou ao país quatro dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da comitiva presidencial. A primeira-dama embarcou com a comitiva precursora à capital russa no último dia 2, sob a justificativa de possuir agendas no local antes da chegada de Lula.

Antes do presidente brasileiro desembarcar, Janja visitou, à convite do governo russo, diversos pontos históricos de Moscou. Ela também foi à cidade de São Petersburgo, capital cultural da Rússia, onde se encontrou com professores russos e estudantes dos cursos de Português e Relações Internacionais da Universidade Estatal de São Petersburgo, e assistiu ao ballet "Lago dos Cisnes", no Teatro Marinsky.

Na Biblioteca de Literatura Estrangeira, Janja se encontrou com professores de língua portuguesa e alunos. Durante a agenda, ela falou sobre a importância de promover o ensino de português aos russos, e "mostrar o Brasil real para os russos".

Depois da chegada de Lula, que aconteceu no dia 7, a primeira-dama passou a acompanhá-lo em todas as agendas oficiais, incluindo almoço e jantar oferecidos pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Ação na Justiça

A viagem da primeira-dama a Moscou foi contestada em uma nova ação judicial protocolada na Justiça Federal do Distrito Federal. Movida pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) e o advogado Jeffrey Chiquini, a ação questiona a legalidade e os custos da visita de Janja à Rússia sob alegação de gastos excessivos para os cofres públicos.

A ação pede a suspensão imediata de pagamentos, reembolsos, diárias, passagens ou autorização de despesa custeada pela União em decorrência da viagem.

Também pede que a União apresente, em até 15 dias, todos os documentos administrativos referentes às viagens internacionais feitas por Janja. Eles questionam as viagens a Nova York (março de 2024), Roma (fevereiro e abril de 2025), Paris (março de 2025), Moscou (maio de 2025) e São Petersburgo (maio de 2025).

No início de abril, a Advocacia-Geral da União (AGU) publicou um parecer com regras de publicidade e transparência nos gastos de viagens internacionais da primeira-dama. O texto vale para todos os cônjuges do presidente da República e define a prestação de contas de deslocamentos e o uso de recursos público.

Conforme as regras, a agenda de compromissos públicos da primeira-dama deve ser pública, e os dados sobre despesas e viagens devem ser divulgados no portal da transparência.