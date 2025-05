Putin propõe marcar conversas de paz diretas com Ucrânia em 15 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs neste domingo, 11 (noite de sábado no Brasil) à Ucrânia a realização de negociações diretas no próximo dia 15 de maio em Istambul, para encontrar uma solução pacífica para o conflito após mais de três anos de guerra.

"Reiniciar as negociações diretas, insisto, sem nenhuma condição prévia. Começar imediatamente na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul", disse Putin durante um discurso no Kremlin transmitida ao vivo pela televisão.

Putin, que lembrou que foi na cidade turca onde as autoridades ucranianas suspenderam as negociações com representantes russos em março de 2022, logo após o início da campanha militar russa. Ele disse confiar que os aliados de Kiev apoiarão sua iniciativa de paz.

O líder russo adiantou que pretende entrar em contato em breve com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para que facilite a realização dessas conversas.

"Estamos decididos a ter negociações sérias com a Ucrânia. O objetivo delas é eliminar as causas originais do conflito, alcançar uma paz duradoura e sólida a longo prazo", disse.

Ele acrescentou: "Não descartamos que durante essas negociações possamos chegar a um acordo sobre algum tipo de nova trégua ou cessar-fogo. Aliás, sobre uma trégua real."

Trégua de 30 dias sem resposta

Ao mesmo tempo, Putin não respondeu diretamente à proposta de trégua de 30 dias que foi apresentada no sábado em Kiev pelos líderes da Alemanha, França, Reino Unido e Polônia, que discutiram por telefone essa iniciativa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre isso, Putin insistiu que o Exército ucraniano descumpriu, em março e abril, a trégua energética de 30 dias e também a trégua de Páscoa de 30 horas declarada unilateralmente pelo chefe do Kremlin, mas que foi posteriormente apoiada por Kiev.

Também acusou Kiev de se recusar a apoiar a trégua de 72 horas anunciada em ocasião do 80º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista, celebrações que contaram com a presença de cerca de 30 líderes estrangeiros, incluindo o presidente Lula, que terminaram à meia-noite de ontem.

Putin disse que, nos últimos dias, o Exército ucraniano tentou em cinco ocasiões penetrar em território russo nas regiões fronteiriças de Kursk e Bélgorod.

Além disso, afirmou que, antes da entrada em vigor desse cessar-fogo, Kiev lançou um ataque massivo com 524 drones contra alvos no território russo, onde provocaram, em particular em Moscou, um caos no aeroporto que afetou dezenas de milhares de pessoas.