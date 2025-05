Agenda de Janja na Rússia antes da chegada de Lula incluirá Teatro Bolshoi e visita a universidade

Parte da comitiva brasileira com destino à Rússia, além de acompanhar a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do dia 8 de maio, a primeira-dama Janja Lula da Silva

irá cumprir uma série de agendas no país a partir deste domingo, 3. Dentre elas, Janja vai fazer uma visita ao Teatro Bolshoi e participará de um evento em uma universidade russa.

Lula viaja para a capital russa no dia 8 de maio para participar, ao lado de Vladimir Putin, da comemoração do Dia da Vitória (9 de maio), que marca os 80 anos da vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra.

A primeira-dama vai focar sua agenda também na Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa proposta pelo presidente Lula durante o período em que o Brasil presidiu o G20. Antes da chegada de Lula, Janja terá encontros com a comunidade brasileira na Rússia, incluindo professores de língua portuguesa e alunos na Biblioteca de Literatura Estrangeira.

Ela também vai participar de um evento na Universidade HSE sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

No período, a primeira-dama vai visitar locais de importância histórica e cultural para a Rússia, como o Teatro Bolshoi, o Kremlin de Moscou, o Museu Hermitage, a Catedral do Sangue Derramado e a Fábrica de Porcelana Imperial. A fábrica foi fundada em 1744, sendo uma das mais antigas da Europa e a única empresa na Rússia produzindo produtos de porcelana artísticos.

Após convite do governo russo, Janja fará também uma visita à cidade de São Petesburgo, capital cultural da Rússia, onde vai se encontrar com professores russos e estudantes dos cursos de Português e Relações Internacionais da Universidade Estatal de São Petesburgo. Ela também vai visitar o Teatro Mariinsky, uma das principais companhias de ballet da Rússia, onde irá assistir o ballet “Lago dos Cisnes”.

Visita de Lula à Rússia

A ida de Lula foi combinada entre ele e Putin durante uma conversa por telefone em janeiro deste ano. Na última segunda-feira, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, disse que o presidente brasileiro poderia aproveitar viagem a Moscou para ir a Kiev.

— A ideia principal também nesta reunião foi confirmar, da nossa parte, o convite do meu presidente Volodymyr Zelensky, do meu governo, mas também do povo ucraniano, ao presidente Lula e também pessoalmente ao vice-presidente Alckmin para aproveitar esta oportunidade histórica e visitar Kiev o mais breve possível — disse Melnyk a jornalistas após encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin.