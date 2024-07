Mulher rouba mais de US$ 100 milhões de militares dos EUA

Uma mulher do Texas passará mais de uma década na prisão após roubar mais de US$ 100 milhões dos militares dos EUA para financiar seu estilo de vida luxuoso.

Um juiz federal sentenciou Janet Yamanaka Mello, 57, a uma pena de 15 anos de prisão na semana passada por cinco acusações de fraude e cinco acusações de apresentação de declarações de imposto de renda falsas, segundo o Business Insider.

Mello trabalhou anteriormente como funcionária do Departamento de Serviços Infantis e Juvenis em Fort Sam Houston, de acordo com documentos judiciais. De 2016 a 2023, ela operou um negócio chamado Child Health and Youth Lifelong Development, que usou para solicitar subsídios por meio do programa de parceria 4-H dos militares, disseram os promotores.

Mello era responsável por aprovar esses subsídios, que eram destinados a financiar creches e outros programas para crianças.

Os promotores disseram que o negócio de Mello tinha o "único propósito" de receber as doações que ela "obteve fraudulentamente por meio de sua posição como gerente do programa financeiro do CYS".

A polícia diz que Mello usou o dinheiro para comprar 80 veículos, mais de 1.500 peças de joias, roupas e imóveis.

De acordo com o Departamento de Justiça, Mello aprovou 49 subsídios para si mesma durante um período de seis anos, totalizando $ 108.917.749. Ela também relatou seus impostos incorretamente de 2017 a 2022, omitindo efetivamente "milhões de dólares em renda fraudulenta".