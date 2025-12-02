Mundo

'Muitas coisas boas virão desta parceria', diz Trump após conversa com Lula

De acordo com o presidente americano, foram discutidas as tarifas de importação aos produtos brasileiros e as sanções contra autoridades

Os presidentes Donald Trump e Lula, durante reunião na Malásia, em 26 de outubro (Ricardo Stuckert/PR)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20h21.

Última atualização em 2 de dezembro de 2025 às 20h30.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 2, que teve uma ótima conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o republicano, foram discutidas questões como as tarifas de importação aos produtos do Brasil, aplicadas pela Casa Branca desde julho, além das sanções contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com um comunicado da Secretaria de Comunicação Social (Secom), emitido no início da tarde, Lula ligou para Trump e a conversa durou 40 minutos.

"Tivemos uma conversa muito produtiva com o Presidente Lula do Brasil. Entre os assuntos discutidos, estiveram o comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, as sanções impostas a diversas autoridades brasileiras, tarifas alfandegárias e vários outros temas", declarou o republicano em uma postagem na rede social Truth Social.

Na publicação, Trump também reforçou que estabeleceu boas relações com Lula desde a reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e isso garantiu condições para negociações no longo prazo.

"O Presidente Lula e eu estabelecemos uma relação em uma reunião que ocorreu nas Nações Unidas, e acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordos muito bons no futuro. Aguardo com expectativa o reencontro com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada", acrescentou.

 

*Em atualização.

