Monkeypox: OMS decreta fim da emergência sanitária da doença no mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu nesta quinta-feira, 11, o nível máximo de alerta sobre a Monkeypox ao considerar que a doença está suficientemente controlada. “No entanto, como a covid-19, isso não significa que o trabalho acabou. A doença continua a representar desafios significativos de saúde pública que precisam de uma resposta robusta, proativa e sustentável”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

Na semana passada, a OMS também retirou a emergência global da pandemia de covid-19. Apesar da mudança de status, a Monkeypox continua com uma atenção especial da OMS. Ela nunca chegou a ser uma pandemia, como a covid-19 ou mesmo a pandemia de HIV. A Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) é um termo técnico utilizado para criar esforços globais no enfrentamento de uma crise sanitária. Já pandemia tem relação com a disseminação de uma doença, em que vários surtos ocorrem em muitos países ao mesmo tempo.

"I have accepted that advice, and am pleased to declare that #mpox is no longer a global health emergency"-@DrTedros

