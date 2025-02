Ministro israelense declara guerra contra o terrorismo após explosões de ônibus

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta sexta-feira que está em guerra “contra o terrorismo”, durante uma visita às tropas no campo de refugiados de Tulkarem, onde as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) realizam uma operação, depois que três ônibus vazios foram explodidos na cidade de Bat Yam, perto de Tel Aviv, na noite de quinta-feira.

“Estamos em guerra contra o terrorismo islâmico radical e venceremos aqui, em Gaza e em todos os lugares, e destruiremos os sequestradores e assassinos de bebês do Hamas”, anunciou Katz, de acordo com um comunicado emitido pelo escritório do Ministério da Defesa.

Katz compareceu ao campo de Tulkarem depois que três ônibus explodiram em estacionamentos na cidade de Bat Yam na noite de quinta-feira, o que as autoridades policiais investigam como um suposto ataque terrorista planejado na área e que não causou vítimas ou feridos.

A imprensa local informou nesta sexta-feira que a agência de inteligência doméstica de Israel, Shin Bet, prendeu três pessoas, incluindo um cidadão israelense, por sua suposta conexão com as explosões.

Katz disse às tropas que queria enviar uma mensagem aos “terroristas” de que sua “tentativa de atacar civis” não deteria Israel em sua guerra contra o terrorismo.

“Aos terroristas libertados como parte do acordo de cessar-fogo, estamos de olho em vocês e qualquer envolvimento de qualquer um de vocês na execução ou direção do terrorismo lhes custará o preço mais alto”, advertiu.

Após as detonações em Bat Yam, Katz ordenou o aumento da intensidade da incursão militar das IDF no norte da Cisjordânia, que deixou cerca de 40.000 pessoas desalojadas e mais de 40 mortos.

“À luz das graves tentativas de ataques terroristas” no centro de Israel "por organizações terroristas palestinas contra a população civil em Israel, instruí as IDF a aumentarem a intensidade de suas operações para impedir o terrorismo no campo de refugiados de Tulkarem e nos campos de refugiados na Judeia e Samaria em geral", afirmou.

Após uma reunião de emergência sobre o ataque, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aderiu à ordem do ministro e instruiu as IDF a realizarem uma “operação maciça” sobre o território palestino ocupado na Cisjordânia.

Por sua vez, as IDF informaram que prenderam cinco “terroristas” perto de Tulkarem na noite de quinta para sexta-feira, 90 em toda a Judeia e Samaria (Cisjordânia) nesta semana. Além disso, armas e explosivos foram apreendidos no prédio onde ocorreram as prisões e o acesso à Judeia e Samaria foi bloqueado em algumas áreas.