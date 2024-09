Milei participará da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro e da Assembleia Geral da ONU

O presidente da Argentina, Javier Milei, participará da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e da Cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, informaram fontes oficiais nesta quarta-feira.

O Relatório de Gestão que o governo argentino deve apresentar a cada seis meses à Câmara dos Deputados e que o chefe de Gabinete do governo, Guillermo Francos, apresentou na quarta-feira, 4, inclui entre as mais de 2 mil perguntas feitas pelas bancadas parlamentares várias questões sobre as viagens do presidente.

Nesse contexto, o homem-forte do governo Milei incluiu em sua resposta preliminar por escrito a agenda provisória apresentada pela Secretaria Geral da Presidência, que é chefiada pela irmã do presidente, Karina Milei, com essas duas próximas viagens.

No entanto, o relatório lembra que ambos os compromissos “podem sofrer modificações”.

O político ultraliberal planeja estar em Nova York de 22 a 24 de setembro. Ele terá reuniões com empresários, visitará a Bolsa de Valores e discursará na 79ª Assembleia Geral da ONU.

Milei também vai participar da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro.

Desde que assumiu a presidência argentina, em 10 de dezembro de 2023, Milei fez várias viagens internacionais, a maioria para os Estados Unidos e ligadas a questões comerciais, ideológicas ou religiosas. A última delas ocorreu no final de julho, para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e ter uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron.