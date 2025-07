Milei assina acordo para que argentinos entrem nos EUA sem visto

O governo de Javier Milei assinou nesta segunda-feira, 28, um acordo que dará início ao processo para que os argentinos possam viajar para os EUA sem a necessidade de solicitar visto. A notícia foi anunciada pelo Clarín.

Com a implementação do acordo, os argentinos terão acesso facilitado para viajar aos EUA, sem precisar passar pelo processo burocrático de solicitação de visto. O evento, realizado em uma reunião de alto nível, contou com a presença da ministra da Segurança, Patricia Bullrich, e do presidente do Comitê Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.

O secretário de coordenação internacional de Segurança, Alberto Föhrig, comemorou a assinatura do acordo e destacou os benefícios da medida para os cidadãos argentinos. "Estamos muito contentes de ter assinado com os Estados Unidos esta carta de intenção", afirmou Föhrig.

Embora o acordo tenha sido assinado, a implementação ainda depende de ajustes administrativos e de legislação adicional. O governo argentino espera que o processo seja rápido, e que em breve os cidadãos possam viajar para os Estados Unidos sem as formalidades tradicionais.

Estados Unidos e Argentina no Governo Trump

A medida é vista como um avanço significativo nas relações diplomáticas entre os dois países, sobretudo em um momento em que o governo de Milei busca reforçar a presença internacional da Argentina e estreitar os laços comerciais e culturais com diversas nações, incluindo os Estados Unidos.

Além da conveniência prática para os cidadãos, o acordo também pode ter impactos positivos no turismo e no comércio. A ideia é impulsionar a economia argentina, que enfrenta desafios internos.

Ao longo da campanha e agora durante o mandato, Javier Milei tem procurado alinhar a Argentina com países-chave e buscar acordos que tragam benefícios diretos para a população, especialmente em áreas que envolvem mobilidade internacional e segurança.