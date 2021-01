México aprova uso emergencial de vacina da AstraZeneca contra o coronavírus

O México aprovou o uso emergencial da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford nesta segunda-feira, 4, na esperança de estimular um esforço de vacinação que distribuiu apenas cerca de 44 mil doses desde a terceira semana de dezembro, aproximadamente de 82% do total recebido pelo país.

A vacina da Pfizer tinha sido a única aprovada para uso no México, até que autoridades regulatórias do país autorizaram o uso da vacina da AstraZeneca.

“Muito boa a notícia da aprovação emergencial da vacina da AstraZeneca! Com ela, começará em breve a produção no México!”, afirmou o secretário de Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, em sua conta no Twitter.

O subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell, disse ter relatado erroneamente a aprovação do fabricante chinês de vacinas CanSino observando que a empresa ainda não havia apresentado resultados completos de estudos para segurança e eficácia.

O México depositou muitas das esperanças na vacina da CanSino, de dose única e barata. “Isso tornará as coisas muito mais fáceis para nós”, disse López-Gatell. O México tem cerca de 1,45 milhão de casos de coronavírus e 127,757 mortes.